Sparkasse: PushTAN-App vor Deaktivierung? DAS müssen Kunden jetzt dringend wissen

Du bist Kunde bei der Sparkasse? Dann solltest du dich jetzt in Acht nehmen! Aktuell geht eine Nachricht unter dem Vorwand einer ablaufenden oder einer anstehenden Deaktivierung der PushTan-App um.

Das Problem: In vielen Fällen handelt es sich bei dieser Benachrichtigung um eine fiese Betrugsmasche. Jetzt warnt die Sparkasse ihre Kunden und nennt Indizien, woran du eine solche Falle erkennst.

Sparkasse: Das müssen Kunden jetzt dringend wissen

Wie die Sparkasse berichtet, versuchen die Kriminellen, Kunden per SMS zum Aufruf einer betrügerischen Web-Seite (Phishing-Seite) zu bewegen. Dort werden die Online-Banking-Zugangsdaten und weitere persönliche Daten erfragt.

+++ Hier mehr lesen: Sparkasse, ING & Co.: Ein kurzer Blick auf die Zahlen kann dir eine Menge Geld sparen +++

Die Sparkasse appelliert deshalb: „Bitte geben Sie keine Daten auf den Phishing-Seiten ein. Diese könnten von Betrügern zum Beispiel für betrügerische Telefonanrufe im Namen der Sparkasse genutzt werden.“

+++ Auch interessant: Volksbank-Kunden müssen höllisch aufpassen – es geht um das Konto +++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Die Anrufer versuchen offenbar, ihre Opfer dazu zu bringen, ein Gerät der Betrüger freizugeben oder eine betrügerische Überweisung per TAN zu bestätigen. Die Bank warnt nun, dass Kunden solche Aufträge nur dann freigeben sollten, wenn sie diese selbst veranlasst haben.

Hier mehr lesen:

Übrigens: Dass Betrüger die Sparkassen-Kunden ins Visier nehmen, passiert regelmäßig. In Recklinghausen (NRW) erhielt kürzlich ein Senior einen betrügerischen Anruf. Er habe allerdings noch früh genug gemerkt, dass es sich nicht um einen tatsächlichen Mitarbeiter der Bank handelt. Woran er es erkannt hat, erfährst du hier. Du solltest dich vor Betrügern also in Acht nehmen – gerade wenn es um deine Finanzen geht.