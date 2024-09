Sparkasse muss sich an ihre Kunden wenden – der Grund macht Angst

Immer mehr Kunden der Sparkasse nutzen Online-Banking. Warum auch nicht? Es ist deutlich bequemer, alles von dem Privatcomputer zu Hause zu erledigen, als für eine kleine Überweisung zu einer Bankfiliale fahren zu müssen. Jedoch birgt das Online-Banking auch viele Gefahren, vor denen man sich schützen muss.

+++ Whatsapp: Verdächtiges Symbol ploppt auf – Nutzer sollten alle Register ziehen +++

Um die Kunden davor zu schützen, dass beispielsweise das eigene Konto gehackt wird, teilt die Sparkasse wertvolle Tipps, die man besser beachten sollte. Am wichtigsten ist natürlich, dass man das Konto durch ein gutes und sicheres Passwort schützt.

Sparkasse: Ein langes Passwort ist sicherer

Wenn Kunden sich zum ersten Mal für das Online-Banking anmelden, müssen sie ein Passwort erstellen. Die Sparkasse empfiehlt allen Kunden, ein Passwort mit mindestens 12 bis 16 Zeichen zu verwenden, je länger, desto sicherer ist das Passwort. Dabei wird empfohlen, dass man für das Passwort eine Kombination aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen nutzt, wie „Giga“ berichtet.

Die Sparkasse warnt zudem, dass man aufpassen soll, wo man sich in das Online-Banking einloggt. Man sollte dafür auf keinen Fall öffentliche WLAN-Netze, wie etwa am Flughafen, nutzen. Diese sind nämlich oft unsicher und können leichter ausspioniert werden.

+++ Deutsche Bahn: So schlecht läuft’s beim Unternehmen – Nachbarland hat bereits Mitleid +++

Auch ein Login auf öffentlichen Computern ist beim Online-Banking eine schlechte Idee. Immer wieder hört man von Fällen, in denen in den Computern Keylogger oder Kameras installiert wurden und die Eingabe aufzeichnen. So können Kriminelle ganz einfach an sensible Daten, wie an ein Passwort, gelangen.

Kunden sollten die Adresse überprüfen

Auch wenn man die Website für das Online-Banking der Sparkasse öffnet, gibt es eine Sache, die man beachten muss. Die Adresse in der Browserzeile muss immer mit „https“ beginnen und ein Schloss-Symbol anzeigen. Dies ist wichtig, denn es signalisiert, dass die Verbindung verschlüsselt ist.

Mehr Themen:

Wer Probleme hat, sich alle Passwörter zu merken, dem empfiehlt die Sparkasse die Nutzung eines Passwort-Managers. Dieser erstellt auf Wunsch sichere Passwörter und speichert sie verschlüsselt. Es wird zusätzlich ein „Master-Passwort“ erstellt, mit dem man Zugriff auf alle generierten Passwörter hat. Mit diesen einfachen Tipps kann man ganz einfach sein Konto für das Online-Banking besser schützen.