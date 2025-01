Sparkasse mit dringender Warnung – „Sperrung Ihres Online-Banking-Zugangs“

Wer sich heutzutage online bewegt, der riskiert auch leider, Opfer von perfiden Betrügern zu werden, die es auf deine sensiblen Daten abgesehen haben. Das müssen Sparkassen-Kunden genauso wie DHL- oder Whatsapp-Nutzer immer wieder feststellen.

Aber auch wenn man mittlerweile scheinbar über jede Betrugsmasche im Bilde ist, so fallen gerade Sparkassen-Kunden unter Druck immer wieder auf die teils üblen Tricks herein. Auch bei dieser Phishing-Methode, vor der die Sparkasse jetzt warnt, droht die „Sperrung deines Online-Banking-Zugangs“.

Sparkasse: Eigentlich sollen Kunden nur aktualisieren

Dass Online-Banking-Nutzer ihre Sparkassen-Apps regelmäßig updaten müssen, scheint wie bei jedem anderen Programm auch normal. Doch bei dieser angeblich notwendigen Aktualisierung der „PushTan“-App sollten Kunden des Geldinstituts mal schnell innehalten.

„Es wird versucht, Sie zum Aufruf einer betrügerischen Web-Seite (Phishing-Seite) zu bewegen. Dort werden Ihre Online-Banking Zugangsdaten sowie weitere persönliche Daten erfragt“, warnt jetzt die Sparkasse. Kunden sollten auf keinen Fall den angeblichen Forderungen ihrer Bank Folge leisten und ihre Daten auf den Phishing-Seiten eingeben. Denn dadurch würde man Betrügern einen Freifahrtschein erteilen.

Muss Online-Zugang gesperrt werden?

Denn deine Daten könnten für betrügerische Anruf im Namen der Sparkasse genutzt werden. „Dabei versuchen die Anrufer, Sie dazu zu verleiten, ein Gerät der Betrüger als vertrauenswürdig freizugeben bzw. durch Eingabe einer TAN zu bestätigen und eine von den Betrügern initiierte Überweisung in gleicher Weise zu bestätigen“, heißt es in einer Mitteilung des Geldinstituts.

Solche Aufträge sollten nur freigegeben werden, wenn man sie selbst zuvor veranlasst hatte. Doch sollten Sparkassen-Kunden übereilt gehandelt und den Betrügern ihre Daten auf dem Silbertablett geliefert haben, so hilft am Ende nur noch die „Sperrung Ihres Online-Banking-Zugangs“. Dafür solltest du dich umgehend mit deiner Sparkasse in Verbindung setzen, um zu verhindern, dass am Ende dein Konto leer geräumt wird.