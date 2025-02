Sparkasse, ING und Co.: So viel Geld sollte man höchstens auf dem Konto haben

Na, wie viel Geld ist bei dir auf dem Konto? In der Regel würden wir auf diese Frage niemals ehrlich antworten. Denn heutzutage kann man sich ja nie sicher sein, ob man damit nicht schnell einen Betrüger am Hals hat und das Konto bei der Sparkasse, ING oder einer anderen Bank in Gefahr gerät.

Doch auch wenn man über seinen Kontostand nicht offen spricht, sollte man sich im Stillen Gedanken darum machen. Denn gerade wer zu viel Geld auf dem Konto bei der Sparkasse, ING und Co. hat, verpasst eine große Chance.

Sparkasse, ING & Co.: Obacht beim Kontostand

Geld regiert die Welt – so sagt man. Aber wer geglaubt hat, man sollte möglichst viel davon auf seinem Sparkassen- oder ING-Konto haben, der hängt einem Irrglauben an. Denn laut den Experten von „Business Insider“ kann zu viel Geld auf deinem Girokonto schnell bedeuten, dass du dir viel Geld durch die Lappen gehen lässt.

Denn auf dem Girokonto verpasst es die große Chance, sich mittels Zinsen zu vermehren, denn dort werden in der Regel kaum bis gar keine Zinsen ausgeschüttet. Doch wie viel Geld sollte man denn nun auf seinem Konto haben? Darauf haben die Experten eine ganz klare Antwort.

Diesen Stand sollte dein Konto haben

Wie eine Finanzplanerin angibt, sollte der Betrag auf deinem Konto höchstens zwei Monatsausgaben umfassen. Wer mehr auf seinem Konto bei Sparkasse, ING und Co. liegen hat, riskiert, mehr auszugeben.

Stattdessen solltest du dein überschüssiges Geld besser auf Konten anlegen, wo sie eine hohe Rendite erfahren, so etwa auf Tagesgeldkonten. Auch ein Sparbrief, ein Wertpapierdepot oder ETF’s sind Möglichkeiten, dein Geld auf Dauer zu vermehren. Damit dabei auch nichts schiefgeht, lohnt es sich, einen Finanzplan anzulegen.

