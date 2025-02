Sparkasse gibt skurrile Spartipps – Kunden können nur mit dem Kopf schütteln

Geld zu sparen ist sinnvoll, um bei finanziellen Problemen nicht in Panik zu geraten. Stehen unvorhersehbare Kosten an ‒ beispielsweise, weil das Auto oder die Waschmaschine kaputt sind ‒ haben Betroffene einen Notgroschen bei Banken wie Sparkasse und Co.

Auch für größere Investitionen wie Eigentumswohnungen oder Häuser ist ein gewisses Eigenkapital vonnöten. Jetzt gibt die Sparkasse Tipps, um das Sparen zu erleichtern. Doch Kunden können darüber nur den Kopf schütteln.

Sparkasse gibt Spartipps: Künstliche Intelligenz soll helfen

Auf der Website der Sparkasse heißt es: „Mit künstlicher Intelligenz können Sie Zeit und Geld sparen“. Damit das gelingt, sollen Kunden ChatGPT und Co. in nahezu jeder Lebenslage einsetzen.

Laut Sparkasse könne man die künstliche Intelligenz nutzen, um sich nach Spartipps zu Themen wie Mobilität, Reparaturen, Freizeit und Kultur, Reisen, Beauty, Energie sparen und Co. zu informieren. Typische Fragen seien dann beispielsweise diese:

Wie reise ich am günstigsten von [Stadt A] nach [Stadt B]?

Meine Waschmaschine pumpt nicht mehr ab – was kann ich tun, bevor ich den Kundendienst rufe?

Welche Rabattaktionen gibt es in [Stadt] für Kino, Konzerte oder Freizeitparks?

Was sind kostenlose Sehenswürdigkeiten in [Reiseziel]?

Welche günstigen Alternativen gibt es zu teuren Hautpflegeprodukten?

Wie stelle ich meine Heizung optimal ein, um Heizkosten zu sparen?

Sparen durch künstliche Intelligenz? Vorsicht ist geboten

Das Problem: ChatGPT und andere Anbieter können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt und aktuell sind. Grundsätzlich kann der Spartipp der Sparkasse also sinnvoll sein.

Nutzer sollten die Informationen, die sie von der künstlichen Intelligenz erhalten, aber lieber nochmal selbst auf ihre Richtigkeit prüfen.