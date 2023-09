Sparkasse, ING und Co.: Immer Ärger mit der Debitkarte? Verbraucherschützer schreien auf

Verbraucher haben heutzutage die Qual der Wahl, wenn es um ein Bankkonto geht. Damit einher, ging bislang meist eine kostenlose Giro- oder EC-Karte. Doch diese wird bei der Sparkasse, der ING und Co. immer mehr zum Auslaufmodell.

Stattdessen setzen immer mehr Geldinstitute auf kostenfreie Debitkarten. Aber die Probleme mit der neuen Karte mehren sich. Denn viele Händler akzeptieren die Debitkarten bislang noch nicht als Zahlungsmittel. Verbraucherschützer schlagen jetzt Alarm! Aber was können Kunden von Sparkasse, ING und Co. tun, um dem Ärger zu entgehen?

Sparkasse, ING und Co.: Experten setzen weiterhin auf Girokarte

Der größte Unterschied zwischen der Girokarte und der Debitkarte: Laut der Verbraucherzentrale Hamburg liegt dieser vor allem in den Kosten. „Während man für die Girokarte immer öfter Gebühren zahlen muss (das Entgelt für ihre Girokarten begründen Banken und Sparkassen mit einem dichten Netz an Filialen und Geldautomaten), ist die Debitkarte in der Regel kostenfrei.“ Die Unternehmen würden diesen Schritt mit den hohen Kosten der Girokarte begründen und mit den Vorzügen ihrer Debitkarte werben.

Doch in Supermärkten und vor allem kleineren Läden stoßen viele Verbraucher immer wieder auf die Grenzen der Debitkarte. Hier kommt es beim Bezahlen oder beim Geld Abheben immer wieder zu großen Problemen. Denn während Bankkunden nichts für die neue Karte zahlen, ist diese für viele Geschäfte mit Mehrkosten beim Service-Provider verbunden. Viele wünschen sich deshalb die Girokarte zurück. Doch was vielen dabei nicht bewusst ist: Banken haben nach wie vor Girokarten im Angebot. Doch bei namhaften Kreditinstituten wie der Sparkasse oder der ING ist das mit zusätzlichen Kosten verbunden.

Hier bekommst du die Girokarte kostenlos

Zwar zahlt man für die Girokarte gerade mal zwischen 9 Euro bei der Sparkasse und 12 Euro bei Volksbank, ING oder Consorsbank im Jahr. Doch es gibt auch Banken, bei denen du dir diese Gebühren komplett sparen kannst. Wir haben diese für dich zusammengefasst:

Deutsche Bank

Commerzbank

Targobank

Hamburger Sparkasse

Berliner Volksbank

Die Verbraucherzentrale Hamburg rät dir allgemein dazu, dich bei zu hohen Gebühren nach einer alternativen Bank umzusehen. Denn hier könnte man den ein oder anderen Euro sparen – und den lieber wieder im Urlaub oder beim Einkauf ausgeben. Und schließlich darf man bei dem Karten-Dilemma auch nicht vergessen: Es gibt ja auch noch das gute alte Bargeld.