Sparkasse kurbelt heimlich an den Gebühren – vor allem diese Kunden haben jetzt schlechte Karten

Nanu, schon wieder eine Gebühren-Erhöhung? Beim Blick auf ihre monatlichen Abrechnungen bei der Sparkasse, aber auch bei anderen Banken, dürfte Kunden langsam schwarz vor Augen werden.

Eine Umfrage des Vergleichsportals Verivox zeigt es jetzt auch Schwarz auf Weiß! Für die Hälfte aller Bankkunden ist das Konto in den vergangenen zwei Jahren deutlich teurer geworden. Vor allem Sparkassen-Kunden haben daran ordentlich zu knapsen.

Sparkasse: Experte warnt vor Kontoüberziehung

Insgesamt sollen bei der Verivox-Umfrage 1.025 Personen befragt worden sein. „Bei knapp einem Viertel (23 Prozent) erfolgte die letzte Preiserhöhung innerhalb der vergangenen zwölf Monate, bei 26 Prozent liegt die letzte Preissteigerung ein bis zwei Jahre zurück.“ Nicht mal jeder Dritte Sparkassen-Kunde besitzt ein günstiges oder gar kostenfreies Konto.

Wie Oliver Maier vom Vergleichsportal gegenüber der „Bild“ warnt, haben die Gebührenerhöhungen für die Banken noch einen tollen Nebeneffekt: Sie generieren dadurch zusätzliche Einnahmen. Außerdem bescheren die Kontoguthaben ihnen derzeit wieder „attraktive Zinsüberschüsse“. Wenn du dein Konto überziehst, wird das automatisch mit „höheren Dispozinsen“ bestraft.

Kunden wollen Bank trotzdem nicht wechseln

Die einfachste Lösung für viele: einfach die Bank wechseln. Doch das ist nicht für jeden Kunden so ohne weiteres möglich. „Wer im ländlichen Raum lebt und auf die Bankberatung in einer Filiale Wert legt, hat zu den regionalen Kreditinstituten oft keine Alternative und toleriert deshalb auch höhere Kontokosten“, so Maier gegenüber „Bild“. Jeder sechste Sparkassenkunde würde laut Verivox-Umfrage demnach nicht die Bank wechseln, ganz egal, wie hoch die Gebühren ausfallen werden.

Nicht nur Kunden der Sparkasse können von der sich immer weiter drehenden Gebührenschraube ein Lied singen. Was Verbraucher für ihr Konto ausgeben müssen, ist aber von Bank zu Bank sehr unterschiedlich. „Wer im Jahr über 50 Euro fürs Konto ausgibt, sollte prüfen, ob es ein Konto mit vergleichbarem Leistungsumfang woanders günstiger gibt und gegebenenfalls die Bank wechseln“, rät der Experte. Bei Direktbanken seien die Kosten derzeit am günstigsten.