Sparkasse, Deutsche Bank und Co: 2G oder 2G Plus in den Filialen? An diese Regeln müssen Kunden sich jetzt halten

Der Corona-Gipfel tagt. Die Beschlussvorlage verrät bereits, was sich in Sachen Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung ändern könnte. Was kommt beispielsweise auf Kunden von Sparkasse, Deutscher Bank und anderen Banken zu?

Stichwort Corona-Gipfel: Kommt 2G oder gar 2G Plus auch für Deutsche Bank, Sparkasse und andere Banken? (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Gelten 2G oder 2G Plus bald auch für Kunden von Sparkasse, Deutsche Bank und Co?

Corona-Gipfel: Ist 2G in Sparkasse, Deutsche Bank und Co. realistisch?

Bund und Länder wollen eine allgemeine Impfpflicht einführen – „etwa ab Februar 2022“ stehe in der Beschlussvorlage, die unter anderem „ntv“ vorliegen soll. Somit wären im nächsten Jahr ohnehin alle Kunden geimpft die nicht von der nahenden Impfpflicht ausgenommen sind (beispielsweise aus medizinischen Gründen). Dennoch ist interessant, was auf dem Corona-Gipfel über 2G oder 2G Plus in Geschäften des täglichen Bedarfs beschlossen wird.

Ein paar Fakten über die Sparkasse:

Sparkassen sind in der Regel gemeinnützige, öffentlich-rechtliche Universalbanken

Das Wort Sparkasse stammt aus dem 18. Jahrhundert

Heutzutage bietet die Sparkasse auch Online-Banking an

Offenbar wird nämlich eine bundesweite 2G-Regel, beispielsweise im Einzelhandel, in Erwägung gezogen. Demnach dürften nur noch geimpfte und genesene Menschen Geschäfte betreten.

Doch das betrifft selbstverständlich keine Läden des täglichen Bedarfs. Die sind auch aktuell von der 2G-Regel, die vielerorts bereits gilt, ausgenommen.

Gelten Sparkasse, Deutsche Bank und Co als Geschäfte des alltäglichen Bedarfs/gehören sie zur Grundversorgung?

Doch wie schaut es mit Sparkasse, Deutsche Bank und anderen Bank-Filialen aus? Zählen diese zur Grundversorgung?

Stand jetzt definitiv Ja! Neben Lebensmittelmärkten und Getränkemärkten oder Apotheken gehören auch Tank- und Poststellen, körpernahen Dienstleistungen, Paketdienste, Sanitätshäuser, Drogerien, Babyfachmärkte, Zeitungs-/ Zeitschriftenverkauf, Reinigungen und Waschsalons, Tierbedarfsmärkte, Fahrzeug- und Fahrrad-Reparaturbetriebe und eben Banken und Sparkassen zu jenen des täglichen Bedarfs.

Kunden können also aufatmen: Zumindest bis die Impfpflicht gilt, ist also keinesfalls damit zu rechnen, dass Sparkasse, Deutsche Bank und Co. mit einem „Bann“ für Ungeimpfte versehen werden. Was danach passiert, bleibt ebenfalls abzuwarten.