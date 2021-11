Sparkasse: Vorsicht! Betrüger wollen Kunden mit neuer Masche reinlegen – DARAN erkennst du den Trick sofort

Achtung, Kunden der Sparkasse, vor dieser Masche!

Betrüger nutzen derzeit eine Infomail über eine bei der Sparkasse bereits veränderte Richtlinie, um an die Daten der Kunden zu gelangen.

Sparkasse: Betrüger versuchen an die Daten der Kunden zu gelangen.

Sparkasse: Neue Phishingmail macht die Runde

Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine tatsächliche Infomail, sondern um eine Phishingmail, wie „PCWelt“ berichtet.

Die Phishingmail soll den Satz „Die neuen Richtlienien“ in der Betreffzeile haben. Der Rechtschreibfehler bildet den ersten Hinweis, dass es sich hierbei um eine Betrugsmasche handelt.

Sparkasse: Betrüger wollen an Daten der Kunden

In der Phishingmail soll es um eine „Änderung an der ‚Payment Services Directive 2 (PSD2)’“ gehen, die am 15. November in Kraft treten soll. Diese Änderung soll dazu beitragen, dass Online-Banking für Kunden verbessert wird.

Auf dem ersten Blick wirken Phishinmails seriös, doch schnell bemerkt man, dass die Mails nicht von der Sparkasse kommen können.

Um bei dieser Umstellung mitmachen und die angebliche Datenschutzverbesserung aktivieren zu können, müssen sich die Kunden dann per „verbesserten Zwei-Faktor-Authentifizierung“ einloggen.

Um diese Umstellung abzuschließen, müsse sie bis zum 1. Dezember vollzogen werden.

Sparkasse: Phishingmail sofort löschen!

Die PSD2-Verordnung existiert bei der Sparkasse tatsächlich. Doch ­„die Sparkasse wird Sie nie dazu auffordern, direkte Links aus einer Mail heraus zu öffnen“, warnt PCWelt.

Des Weiteren wird betont, keinesfalls auf einen Links zu klicken oder Daten einzugeben. Lieber sofort löschen! (ali)