Sparkasse: Kunden in Sorge! Diese Betrugsmasche greift derzeit um sich

Einige Kunden der Sparkasse machen sich aktuell Sorgen.

Der Grund dafür ist eine Betrugsmasche, mit der Kriminelle an die Daten der Sparkassen-Kunden kommen möchte. Du solltest also besser nicht auf sie hereinfallen.

Sparkasse: Kriminelle haben es auf Kunden des Geldinstituts abgesehen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Petra Schneider

Sparkasse: Kunden machen sich deswegen Sorgen

Auch für Kunden der Sparkasse ist es nichts Besonders wenn sie mal eine Email bekommen. Doch in diesem Fall solltest du ganz vorsichtig sein.

Das ist die Sparkasse:

Sparkassen-Finanzgruppe organisiert durch den Dachverband DSGV e.V. (Deutscher Sparkassen- und Giroverband): Verbund von Sparkassen, öffentlichen Versicherungen und sonstigen Finanzdienstleistern

Rund 385 Sparkassen

Mehr als 300.000 Mitarbeiter

8.971 Zweigstellen und 380 Institute (2019)

Online-Banking ist auch bei der Sparkasse möglich

Aktuell sind nämlich wieder Betrüger unterwegs, die es auf deine Daten abgesehen haben. Dabei versuchen sie eine spezielle Gruppe der Sparkassen-Kunden übers Ohr zu hauen: die Nutzer der App, wie „pcwelt“ berichtet.

Sparkasse: Betrüger versuchen App-Nutzer hinters Licht zu führen

Dafür nutzen sie eine Mail, in deren Betreffzeile „Wichtige Erneuerung“ steht und als sichtbare Adresse wird „Sparkasse Mitteilung“ angegeben. Es handelt sich jedoch keineswegs um eine offizielle Mail der Sparkasse an ihre Kunden. Das kannst du schon daran erkennen, wenn du mit der Maus über die Mailadresse fährst – denn dann wird die gesamte Mailadresse angezeigt.

Die Kunden der Bank sollen damit geködert werden, dass es angeblich eine neue App gibt. „Die neue Sparkassen-App da ist“, steht in der Nachricht. Angeblich würde die neue App beziehungsweise das Update viele Vorteile mit sich bringen. Auch ein „stärkerer Schutz Ihrer persönlichen Daten sowie eine Optimierung der Nutzeroberfläche“ wird versprochen.

Sparkassen-Kunden sollen glauben, dass es eine neue App gibt. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Christian Ohde

Zum Aktualisieren der App solle man in der Mail auf einen roten Button klicken. Auch hier zeigt sich laut „pcwelt“: Wenn man mit der Maus über den Link fährt – ohne darauf zu klicken –, dass der Link keineswegs zu einer offiziellen Seite des Geldinstitus führt. Vermutet wird, dass man beim Anklicken Mailware auf sein Gerät lädt oder eventuell auch die Daten fürs Online-Banking bei der Sparkasse angeben soll. Klicke also in keinem Fall auf den Link und lösche die Mail einfach! So kann sie keinen Schaden anrichten. (gb)