Sparkasse: Großes Filialsterben – mit heftigen Folgen für Kunden

Die Zahl der Sparkassen-Filialen ist rückläufig. Immer mehr Standorte schließen oder werden zusammengelegt. Das große Filialsterben hat nun auch die größte Sparkasse in Ostdeutschland erreicht: Brandenburg.

Dort machen noch in diesem Jahr einige Filialen dicht. Das hat teils heftige Auswirkungen auf die Kunden der Sparkassen. Besonders Senioren und Menschen auf dem Land sind von dem Rückgang betroffen.

Sparkasse: Bank geht radikalen Schritt

Seit einiger Zeit ist das Bankensterben im ländlichen Bereich ein großes Problem. Nun ist es auch in Brandenburg angekommen. Hier sollen noch in diesem Jahr rund 31 von 141 Filialen schließen. Das erklärte das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Wer von den Schließungen betroffen ist, der darf ab Mai eine Nachricht mit weiteren Informationen erwarten. Schrittweise sollen Kunden über die neuen Pläne in Kenntnis gesetzt werden. Die Sparkasse Brandenburg zählt rund 750.000 Kunden.

So sehen die Pläne aus

Einige Anhaltspunkte, wie es um die Zukunft der Sparkasse in Brandenburg bestellt ist, gibt es schon. 22 Filialen sollen durch einen Geldautomaten ersetzt, acht hingegen komplett geschlossen werden. Zudem soll es mancherorts regelmäßige „mobile Filialen“ geben.

Grund für den radikalen Schritt ist eine „weiter rückläufigen Filialfrequenz“, wie es der Vorstandsvorsitzende Mittelbrandenburgischen Sparkasse, Andreas Schulz begründete. Auch sei das digitale Angebot immer gefragter, weshalb der Dienst vor Ort langsam aber sicher zurückgehe.

Sparkasse: Heftige Folgen

Besonders betroffen von den Schließungen sind neben Senioren Menschen auf dem Land. Sie müssen teils lange Wege auf sich nehmen, um an Bargeld zu kommen. Zudem lässt im ländlichen Raum die technische Infrastruktur teilweise zu wünschen übrig, weshalb das Online-Banking nicht immer ohne Einschränkung benutzt werden kann.

Senioren sind zudem nicht immer fit im Umgang mit Technik, weshalb die Schließungen der Sparkasse für sie gravierende Folgen hat.