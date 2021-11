Skiurlaub in Südtirol: Strenge Corona-Regeln! DAS darfst du auf keinen Fall vergessen

Du kannst es nicht erwarten, dir Skier unter die Füße zu schnallen? In Südtirol kannst du schon jetzt Skiurlaub machen. Die ersten Pisten sind für Wintersportfans bereits geöffnet.

Doch für den Skiurlaub in Südtirol solltest du eine Sache auf jeden Fall im Reisegepäck haben. Sonst endet der Urlaub im Fiasko.

Skiurlaub in Südtirol: Achtung! DAS solltest du auf jeden Fall im Gepäck haben

Für den Skiurlaub in Südtirol musst du bestimmte Dokumente einpacken. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Westend61

Skier, Stöcke, Skibrille gehören für alle Wintersportler eh ins Gepäck. Doch wenn dir ein Teil der Ausrüstung fehlt, kannst du es dir vor Ort ausleihen.

Nicht so jedoch das wichtige Stück, das du dabeihaben musst. Denn es ist auf deinen Namen ausgestellt: der 3G-Nachweis. Doch für Südtirol reicht dein gelber Impfpass nicht. In Norditalien musst du für die Fahrt von der Piste eine spezielle Version davon vorzeigen.

-----------------------------------

Skiurlaub in Südtirol:

Südtirol ist auch bekannt als Autonome Provinz Bozen

Es ist die nördlichste Provinz Italiens

Seit dem 19. Jahrhundert urlauben die Menschen in Südtirol: Alles begann in der Kurstadt Meran – wegen des milden Klimas

In den 1960er Jahren verzeichnete die Region enorme Wachstumsraten in Sachen Tourismus

Grund dafür war unter anderem der Wintersportboom, der Südtirol eine zweite Hauptsaison ermöglichte

-----------------------------------

+++ Skifahren in Österreich: Regierung verschärft Regeln – DAS droht jetzt allen Wintersport-Fans +++

Akzeptiert wird nur der europäische, digitale Impfnachweis als App oder als Ausdruck mit QR-Code. Vorzeigen musst du ihn in der Region Bozen unter anderem am Lift, im Restaurant oder im Schwimmbad.

Skiurlaub in Südtirol: Diese Regeln gelten außerdem

Außerdem gelten diese Corona-Regeln: In geschlossenen Aufstiegsanlagen an der Skipiste musst du eine FFP2- oder OP-Maske tragen. Zudem musst du einen Sicherheitsabstand von einem Meter zu anderen Menschen einhalten. In den Skihütten gelten dieselben Sicherheitsbestimmungen wie in den Bars und Restaurants.

-----------------------------------

Mehr Themen:

Urlaub in Holland: Neuer Corona-Lockdown! DAS ändert sich für deutsche Touristen

Urlaub in Österreich: Ischgl-Fan hat wichtige Frage vor Reise – sie könnte viele Urlauber interessieren

Skifahren in Deutschland: Drastischer Schritt! Erstes Gebiet setzt nun komplett auf 2G

-----------------------------------

Wer nach Südtirol reisen möchte, muss außerdem nachweisen, dass er oder sie genesen, geimpft oder getestet ist. Das gilt ab einem Alter von sechs Jahren.

Zudem musst du dich vorher online registrieren. Das funktioniert über das Europäische Digitale Passagier-Lokalisierungs-Formular (dPLF). Einen Link dazu findest du auf der Website „suedtirol.info“. (vh)