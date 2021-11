Urlaub in Holland: Neuer Corona-Lockdown! DAS ändert sich für deutsche Touristen

Wer in nächster Zeit einen Ausflug oder einen Urlaub in Holland plant, der muss seine Reisepläne womöglich anpassen.

Denn die Niederlande hat angesichts der massiv ansteigenden Infektionszahlen die Corona-Notbremse gezogen. Der nun greifende Teil-Lockdown hat auch Auswirkungen für deutsche Touristen, die ihren Urlaub in Holland in nächster Zeit geplant haben.

Urlaub in Holland: Die Niederlande ist wieder im Teil-Lockdown. (Archivbild) Foto: Goldmann / dpa

Urlaub in Holland: „Einschneidende Eingriffe werden alle treffen“

„Diese Eingriffe sind einschneidend und werden alle treffen“, sagte Mark Rutte am Freitagabend in Den Haag an.

Der niederländische Ministerpräsident kündigte für die nächsten drei Wochen einen Teil-Lockdown in Holland an. Die Maßnahme sei notwendig, weil der Druck auf das Gesundheitssystem Rutte zufolge „extrem hoch“ sei. Die 7-Tage-Inzidenz liegt deutlich über 500 - etwa doppelt so hoch wie in Deutschland.

Urlaub in Holland: Das bedeutet der Lockdown für deutsche Touristen

Weil die Bundesregierung die Niederlande derzeit noch nicht als Hochrisikogebiet eingestuft hat, ändert sich an den geltenden Einreiseregelungen zunächst nichts.

Die niederländischen Lockdown-Regeln im Überblick:

Gaststätten und Supermärkte müssen um 20 Uhr schließen

Alle anderen Geschäfte dürfen nur bis 18 Uhr öffnen

1,5 Meter-Abstandsregel tritt wieder in Kraft

Menschen sollen, wenn möglich, im Home-Office arbeiten

Sport-Events finden wieder ohne Zuschauer statt

3G-Regel soll auf Geschäfte und Arbeitsplätze ausgeweitet werdden

In einigen Bereichen soll bald auch 2G eingeführt werden (z.B. Kneipen)

Für den Urlaub in Holland reicht also weiter ein 3G-Nachweis. Wer nicht geimpft oder genesen ist, braucht dabei zur Zeit keinen PCR-Test vorweisen. Ein offizieller Nachweis über ein negatives Schnelltest-Ergebnis ist ausreichend.

Das gleiche gilt für die Rückkehr Reisender nach ihrem Urlaub in Holland.

Erst im August hatte die Niederlande fast alle Corona-Regeln gelockert. Bei gewaltsamen Protesten gegen die Verschärfung von Corona-Maßnahmen sind am Freitag in den Niederlanden mindestens fünf Demonstranten festgenommen worden.

In den Niederlanden kam es nach der Ankündigung des neuen Lockwons zu Ausschreitungen. Foto: Jeroen Jumelet / ANP / dpa

Sie sollen bei einer Demo in Den Haag Polizisten mit Steinen und Feuerwerkskörpern angegriffen haben, berichtet die niederländische Nachrichtenagentur ANP. (mit dpa)