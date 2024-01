Ski-Urlaub in Österreich: DIESES Ski-Gebiet ist besonders beliebt – doch es gibt auch einen Haken

Während Deutschland von Dauerregen überschüttet wird, liegt in Österreich auf den Bergen wieder schöner Schnee. Perfekte Bedingungen für einen Ski-Urlaub in unserem Nachbarland. Deshalb packen viele Winterfans ihre Klamotten in den Kofferraum und fahren los.

Doch wo ist der Ski-Urlaub in Österreich am schönsten? Es gibt auf jeden Fall eine klare Tendenz, welcher Ort bei den Urlaubern am beliebtesten ist.

Ski-Urlaub in Österreich: DAS ist das beliebteste Ski-Gebiet

Auf diesen Moment warten einige Winterfans fast das ganze Jahr: Die Ski-Saison ist wieder eröffnet! Millionen von Menschen zieht es auf die schneebedeckten Pisten. Österreich ist weltweit für seine herausragenden Skigebiete und seine alpine Schönheit bekannt. „BeyondSurfing“ hat über 431 Skiorte in ganz Österreich anhand ihrer monatlichen Google-Suchanfragen analysiert und das beliebteste Ski-Gebiet ausfindig gemacht.

Der Gewinner ist demnach Obertauern. Das Ski-Gebiet wurde laut der Auswertung monatlich rund 24.200-mal bei Google gesucht. Hier können sich Ski- und Snowboard-Fahrer auf 100 Pistenkilometern austoben. Doch eine große Beliebtheit hat meistens auch immer einen negativen Effekt: einen extremen Besucherandrang. 100 Pistenkilometer bieten viel Platz, doch bei einem heftigen Andrang kann es auch da schon mal voll werden. Wer die Piste jedoch für sich haben will und vielleicht auch noch nicht ganz erprobt auf den langen Hölzern ist, für den könnte ein anderes Ski-Gebiet besser passen.

Insider-Tipp für Familien mit Kindern

Nur einen Hauch dahinter liegt das Ski-Gebiet Steinplatte mit ebenfalls 24.200 Google-Suchanfragen auf Platz 2. Schladming (19.800) hat es ebenfalls noch auf das Podest geschafft. Die bekannten Ski-Orte Sölden (Platz 4), Ischgl (Platz 5) und Kitzbühel (Platz 10) tauchen natürlich ebenfalls in der Top Ten auf.

Top Ten der österreichischen Ski-Gebiete nach Google-Suche:

Obertauern Steinplatte Schladming Sölden Ischgl Mayrhofen Kaltenbach Lermoos Berwang Kitzbühel

Lilly Schuster, Wintersport-Expertin von BeyondSurfing, hat einen eigenen Favoriten und noch einen kleinen Geheimtipp parat: „Das Skigebiet Lermoos ist mit 26,5 Pistenkilometern zwar das kleinste Gebiet unter den Top 10, eignet sich aber perfekt für Familien mit Kindern.“