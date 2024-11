Shein-Kundin öffnet Paket – plötzlich geht es um Leben und Tod

Normalerweise ist die Freude groß, wenn der Paketbote klingelt und die bestellte Ware endlich ankommt. Doch für eine Shein-Kundin wurde genau das zum absoluten Alptraum…

Eine 25-jährige Frau aus Hessen bestellte beim chinesischen Online-Riese Shein. Als sie das Paket mit der bestellten Ware öffnete, ging es plötzlich um Leben und Tod, wie unter anderem die „Bild“ berichtet.

+++Temu und Shein auf dem Vormarsch – Experten schlagen Alarm! „Schäden in Milliardenhöhe“+++

Shein-Kundin bekommt den Schock ihres Lebens

Beim Auspacken der Ware wurde die Frau von einem hochgiftigen Skorpion gestochen. Ein alarmierter Nachbar erschlug das Tier. Laut „hr“ handelte es sich dabei um einen gelben Mittelmeer-Skorpion – eine der giftigsten Arten überhaupt!

Auch interessant für dich: Shein, Temu & Co.: Experte deckt auf, was Kunden nicht wissen sollen – „Grauenhaft“

Die Marburgerin stammt gebürtig aus Syrien. Sie wusste, wie in ihrer Heimat mit solch einer Situation umgegangen wird: Sie schnitt sich mit einem Messer selbst in den betroffenen Finger. So konnte das Blut mit dem Gift aus dem Körper herauslaufen. Ihre Nachbarn organisierten schließlich Hilfe.

Das sagt Shein zu dem Vorfall

Die Frau kam anschließend in das Universitätsklinikum Marburg. Dort blieb sie rund einen Tag zur Beobachtung. Auch der tote Skorpion wurde in die Klinik gebracht. So konnten die Medizinier die Gefahr, die von dem Skorpion ausging, besser einschätzen. Die 25-Jährige hatte Glück im Unglück. Sie überstand die Attacke ohne Schäden. Lediglich ihr Finger war geschwollen.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

„Der Fall macht uns sehr betroffen. Wir haben über Medienberichte davon erfahren und sind dabei die Kundin zu kontaktieren, um ihr unsere Unterstützung anzubieten. Ihr Wohlbefinden hat für uns oberste Priorität, und wir wünschen ihr eine schnelle Genesung“, heißt es von Shein.