Schweden: Schüsse an Schule in Örebro ++ Mehrere Tote und Verletzte ++ Polizei durchsucht Wohnung

Am Dienstagnachmittag (4. Februar) kam es an einer Schule in Schweden zu einem großen Polizeieinsatz. In dem Ort Örebro sollen Schüsse gefallen sein.

Die ortansässige Polizei berichtete bislang von mindestens fünf Verletzten mit Schusswunden. Darunter seien keine Kinder. Sie warnte alle Personen im näheren Umfeld, den Tatort weiträumig zu meiden. Die Gefahr ist aktuell noch nicht vorbei.

Schüsse an Schule in Schweden

Nachdem Schüsse aus der Risbergska-Schule in der Stadt Örebro zu hören waren, ging der Notruf um 12.23 Uhr bei der Polizei ein. Sofort eilten zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei und vom Rettungsdienst zum mutmaßlichen Tatort. Zunächst sprach die Polizei von vier Verwundeten, inzwischen ist klar, dass sogar fünf Personen Schusswunden davongetragen haben.

Wie schwerwiegend die Verletzungen sind, ist noch völlig unklar. Die Schule wird seit kurz vor 15 Uhr evakuiert und das Gelände rundherum wurde weiträumig abgesperrt. Auch das lokale Universitätskrankenhaus und ein nahegelegenes Restaurant wurden weiträumig abgesperrt. „Die Bevölkerung wird dringend gebeten, das Gebiet zu meiden“, teilten die Beamten mit. „Die Gefahr ist nicht vorüber“, hieß es um 14.12 Uhr. Um 14.30 Uhr bestätigte die Polizei entgegen vieler Medienberichte „kein Polizeibeamter wurde im Zusammenhang mit dem Einsatz angeschossen“.

An einer Schule in Schweden fielen am Dienstagnachmittag (4. Februar) Schüsse. Foto: AFP

Schüler und Lehrer noch im Gebäude

Auf ihrer Seite sprach die Polizei sowohl von versuchtem Mord, Brandstiftung und einem schwerem Waffendelikt. „Die Informationen über Gewalttaten in Örebro sind sehr ernst. Die Polizei ist vor Ort und der Einsatz läuft auch Hochtouren“, sagte Schwedens Justizminister Gunnar Strömer gegenüber dem Sender SVT.

An allen anderen Schulen in den schwedischen Ort wurde indes eine dringende Warnung rausgeschickt. Schüler sowie das Lehrpersonal wurden aufgefordert, sich in den Klassenzimmern zu verschanzen, bis die Polizei eine Entwarnung geben kann. Auch in der betroffenen Schule sollen sich auch noch Lehrkräfte und Schüler in dem Gebäude befinden. Polizisten aus umliegenden Städten wurden bereits nach Örebro gesandt. „Wir stocken offensichtlich unsere Ressourcen auf“, so Daniel Gazett vom nationalen Medienzentrum der Polizei.

Medienberichten zufolge bereiten sich Krankenhäuser in der Umgebung auf den Notfall vor. In den Kliniken würde Platz in den Notaufnahme und auf den Intensivstationen geschaffen, um mögliche Verletzte aufnehmen zu können. Auch sollen bereits Blutskonserven nach Örebro geschickt worden sein.

Mutmaßlicher Täter unter den Verletzten

Angehörige haben sich laut übereinstimmenden Medienberichten aus Schweden begonnen, sich vor der evakuierten Schule zu versammeln. Die Polizei warnt aber weiterhin davor, sich auf den Weg zum Schulgebäude oder dem regionalen Krankenhaus zu machen. „Es wird eine Infostelle eingerichtet, bei der sich Angehörige und Fragende melden können“, schrieb die Polizei auf ihrer Internetseite. Wer unsicher sei, ob sich unter den Verletzten ihre Angehörigen befinden, könne sich bei der regionalen Telefonzentrale melden oder eine der Krisenhilfeseiten zu Rate ziehen.

Wie es auf einer Pressekonferenz der Polizei am Dienstagnachmittag hieß, seien mehrere Menschen bei der Schießerei ums Leben gekommen. Fünf Personen wurden verletzt, vier von ihnen mussten operiert werden. Zwei Personen seien stabil, eine schwer und eine leicht verletzt. Polizeibeamte sollen bei dem Einsatz nicht verletzt worden sein, wie es zunächst hieß. Wie das schwedische Medium „Aftonbladet“ angibt, soll auch der mutmaßliche Täter unter den Verletzten sein. Die Polizei schließe aber noch nicht aus, dass es noch weitere Tatverdächtige gebe.

Auch Ministerpräsident Ulf Kristersson meldete sich nach der Schießerei in Schweden zu Wort: „Mit Trauer habe ich die Informationen über die schreckliche Gewalttat in Örebro erhalten. Meine Gedanken sind bei den Betroffenen und ihren Angehörigen. Dies ist ein sehr schmerzlicher Tag für ganz Schweden. Meine Gedanken sind auch bei all jenen, deren normaler Schulalltag durch Terror ersetzt wurde.“ Die Regierung wollte am Dienstagabend eine Pressekonferenz abhalten.

Noch ist unklar, ob die Schulen in Örbro nach der Tragödie geschlossen bleiben müssen.

Wohnung des Tatverdächtigen durchsucht

Nach dem Amoklauf an der schwedischen Schule haben Polizeibeamte eine Wohnung in der Innenstadt von Örebro durchsucht. Dabei soll es sich mutmaßlich um die Wohnung des Tatverdächtigen handeln. Das Gelände wurde großräumig abgesperrt.

Weitere Informationen folgen …