Ryanair muss fast 100 Flüge streichen – Streikwelle könnte Tausende Urlauber treffen

Wieder einmal sorgt ein Streik für mächtig Wirbel. Anfang 2024 kam es in Deutschland zu einer regelrechten Streikwelle: Deutsche Bahn, der ÖPNV, Supermärkte und Discounter – fast nichts blieb den Verbrauchern erspart. Auch Reisende mussten starke Nerven bewahren. Der Lufthansa-Streik sorgte mehrmals für Flug-Ausfälle und heftige Verspätungen.

Nun ist die nächste Fluggesellschaft betroffen. Wie Ryanair am Mittwoch (5. Juni) in einer Mitteilung bekannt gab, müssten am 6. Juni fast 100 Flüge, die von britischen Flughäfen abfliegen sollten, ausfallen. Grund dafür sei der Streik der französischen Fluglotsen.

Ryanair streicht fast 100 Flüge

Am Donnerstag, 6. Juni, geht vor allem am Flughafen Paris Beauvais kaum etwas für Reisende, die einen Flug über Ryanair gebucht haben. Laut der Billigfluggesellschaft ist der Airport in Frankreich besonders betroffen. Es wird von rund 100 Streichungen ausgegangen, doch die genau Anzahl der stornierten Verbindungen könnte nicht genau beziffert werden. Das hänge davon ab, wie viele Mitarbeiter sich am Streik beteiligen.

Der Fluglotsen-Streik ist bereits der 84. Tag in Frankreich seit dem Jahr 2023. In Anbetracht der nicht enden wollenden Streikwelle fordert der Flugkonzern die EU-Kommission zum Handeln auf.

„Es ist nicht erklärbar, dass Ursula von der Leyen und die EU-Kommission während der wiederholten Streiks der französischen Flugsicherung nichts unternommen haben, um die Reisefreiheit der EU-Passagiere zu schützen. Infolgedessen sind wir gezwungen, morgen, am Donnerstag, den 6. Juni, fast 100 Flüge von und nach Paris Beauvais zu streichen, wodurch die Reisepläne von Tausenden von EU-Passagieren kurzfristig gestört werden.“

Beeinträchtigungen noch nicht absehbar

Das mache sich auch bei der Unzufriedenheit der Passagiere bemerkbar. Ebenso verweist Ryanair auf seine laufende Petition „Protect Passengers – Keep EU Skies Open“, die bereits von mehr als 2,1 Millionen EU-Bürgern unterzeichnet wurde. Für Reisende sind die genauen Auswirkungen noch nicht absehbar, doch der Flughafen Paris-Beauvais hat inzwischen eine Reisewarnung ausgegeben. Es werde mit „erheblichen Störungen im Flugplan“ gerechnet.

Passagieren wird geraten, sich genau über den Status ihrer Flug-Verbindung zu informieren. Betroffene Kunden seien nach Angaben des Konzerns bereits über ihre Optionen informiert worden. Sie können entweder auf einen anderen Flug umsteigen oder erhalten eine „vollständige Rückerstattung“.

Rund zwei Wochen zuvor hat ein Streik der Fluglotsen-Gewerkschaft zu einer Stornierungsrate von 70 Prozent geführt – von und zum Flughafen Orly. Und der nächste Streik wurde ebenfalls schon angekündigt.

Vom 11. bis zum 13. Juni sollen an eben jenem Flughafen Paris-Orly die Fluglotsen ihre Arbeit niederlegen. Damit erhöht die Gesellschaft den Druck, um ihren Forderungen für höhere Löhne für die Fluglotsen Gehör zu verschaffen.