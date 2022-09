Russland: Schüsse in Schule – mehrere Tote und Verletzte

Waffengewalt an einer Schule in Russland!

Bei Schüssen in einer russischen Schule sind nach Behördenangaben in der Stadt Ischewsk am Montag mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Das Innenministerium der Republik Udmurtien sprach Medien in Russland zufolge von 6 Toten und 20 Verletzten. Die Angaben gehen auseinander

Russland: Tragödie an Schule

„In Udmurtien gab es heute eine Tragödie in Ischewsk in der Schule 88. Ein noch nicht identifizierter Mensch brach in die Schule ein, tötete einen Wachmann, das ist schon bekannt“, sagte Gouverneur Alexander Bretschalow. „Es gibt Opfer unter den Kindern und Verletzte“, ergänzte er.

In Russland sind an einer Schule Schüsse gefallen. Foto: IMAGO / xcitepress

Nach der Tat soll der Eindringling sich selbst getötet haben, wie das Innenministerium der Region bestätigte. Zu den Hintergründen der Tat ist derzeit noch nichts bekannt.

Weitere News aus und über Russland:

In Russland war es bereits mehrfach zu Amokläufe an Bildungseinrichtungen gekommen, bei dem es viele Tote und Verletzte zu beklagen gab. (mit dpa)

>>Anmerkung der Redaktion

Zum Schutz der betroffenen Familien berichten wir normalerweise nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Wer unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leidet oder jemanden kennt, der daran leidet, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.