Rossmann mit großen Plänen – Kundenherzen werden höher schlagen

Rossmann sagt seiner Konkurrenz rund um dm, Müller und Co. den Kampf an! Mehr als 2.200 Filialen hat Rossmann in Deutschland, fast noch einmal so viele in Spanien, Polen, Tschechien, Ungarn, Albanien, Kosovo und der Türkei.

Wer dennoch bisher in seiner Region zuletzt erfolglos nach einer Filiale der Drogeriekette Ausschau gehalten hat, darf sich mit etwas Glück bald freuen.

Rossmann mit großen Plänen

Denn Rossmann hat große Pläne. Während Personalmangel, Inflation und Energiekrise im vergangenen Jahr vielen Einzelhändlern heftig zusetzten, verzeichnete Rossmann sogar ein Umsatzplus. Mit rund 9,5 Prozent mehr Einnahmen erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2022 satte 12,2 Milliarden Euro.

Selbst in den Vorjahren lief es unter Corona-Bedingungen sehr gut für die Drogeriekette, da man selbst während der Lockdowns noch als systemrelevantes Geschäft galt. All diese guten Zahlen haben Rossmann nun dazu bewegt, zu expandieren – und auch in Deutschland zahlreiche neue Filialen zu bauen, wie „Chip.de“ berichtet.

Insgesamt 70 neue Rossmann-Geschäfte sollen im Jahr 2023 entstehen. Die selbe Marke an neuen Filialen stampfte man bereits 2022 aus dem Boden. Das wäre immerhin durchschnittlich mehr als ein neuer Rossmann jede Woche.