Amazon-Kunden schauen ganz genau hin – Online-Riese mit großer Neuerung

Große Überraschung bei den Kunden, denn der Online-Händler Amazon hat plötzlich ein komplett neues Angebot. Damit will der Online-Riese einen vollkommen neuen Markt erobern und macht den etablierten Händlern mächtig Konkurrenz.

Auf Amazon gibt es ein brandneues Angebot, denn unter dem Namen „Amazon Optics“ verkauft der Online-Händler ab sofort Brillen mit Sehstärke. Dadurch bekommt Mister Spex, der momentan größte Online-Optiker in Deutschland und Europa, ernsthafte Konkurrenz.

Amazon Optics: Brillengläser haben verschiedene Optionen

Um eine Korrekturbrille bei Amazon zu erwerben, benötigen die Kunden lediglich bereits ihre Sehstärke. Ein Besuch beim Augenarzt oder Optiker ersetzt der Online-Händler also nicht komplett. Wie das Unternehmen selbst erklärt, sind „Alle Gläser mit Antireflexion-, Kratzschutz- und UV-Beschichtung ausgestattet.“

Zusätzlich können die Kunden die Gläser auch mit den verschiedensten Optionen ausstatten, wie Blaulichtfilter, verschiedene Glasdicken sowie Sonnen- und adaptive Tönungen. Wie Amazon erklärt, werden jedoch keine bifokalen oder multifokalen Brillengläser angeboten.

Die Kunden haben auf Amazon eine große Auswahl an Brillenfassungen von bekannten Marken, wie unter anderem Hugo, Rodenstock und Fila. Jedoch bietet Amazon keine Garantie auf die Korrekturbrillen an, abgesehen von den üblichen Rückgabebedingungen. Falls diese beschädigt wird oder Probleme auftreten, muss man sich weiterhin an einen Optiker wenden.

Brille wird in vier bis elf Werktagen verschickt

Wer auf eine persönliche Beratung eines Optikers verzichten will, kann von dem neuen Angebot von Amazon profitieren. Einer der Vorteile ist, neben der großen Auswahl an Brillengestellen, dass die bestellte Brille innerhalb vier bis elf Werktagen versendet wird und man diese daher sehr schnell erhält.

Ob Amazon mit seinem neuen Angebot „Amazon Optics“ Erfolg haben wird, bleibt abzuwarten. Bisher war der größte Online-Händler im Brillengeschäft Mister Spex, jedoch hat sich der Online-Händler seit dem Jahr 2016 entschieden, ebenfalls Filialen in ganz Deutschland zu eröffnen.