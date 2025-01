Rewe mit großer Ankündigung – vor allem SIE spitzen die Ohren

Dass Rewe immer wieder etwas am eigenen Sortiment verändert, ist alles andere als außergewöhnlich. Mal werden bestimmte Produkte nicht mehr produziert, mal kommen neue Produkte auf den Markt. Während die einen zum Beispiel um ihrem ausrangierten Lieblingsjoghurt trauern, freuen sich andere Rewe-Kunden immer wieder über neue Artikel in den Regalen.

Das dürfte auch demnächst wieder der Fall sein. Denn wie Rewe groß ankündigte, steht eine absolute Neuheit in den Filialen des deutschen Supermarktes an. Eine besondere Kunden-Gruppe dürfte sich darüber ganz besonders freuen.

Rewe freut sich irre Neuheit in den Regalen

Im Jahr 2022 brachte Rewe den Stein ins Rollen. Nun ist es Mitte dieses Jahres endlich so weit. Ein neuer Kochschinken zieht in die Regale der Supermarkt-Filialen in Deutschland ein. Doch so einen Schinken hat man hier zuvor noch nicht gesehen. Was hat es damit auf sich?

Auch interessant:

Rewe will nur Einkaufs-Tipp geben – und löst hitzige Diskussion unter Kunden aus

Dieser Kochschinken von „Project Eaden“ besteht nicht wie gewöhnlich aus Schweinefleisch, sondern ist vegan. Mehrere Jahren lang arbeitete ein Team aus Köchen, Textilexperten und Lebensmitteltechnologen an diesem neuen fleischlosen Produkt.

Im Jahr 2022 investierte Rewe in das Berliner Start-up. Drei Jahre später kommen Rewe-Kunden nun in den Genuss dieser Neuheit. Wann genau dieser fleischlose Schinken in den Regalen erhältlich sein wird, ist derzeit nicht bekannt. Es heißt, man plane Mitte des Jahres die Schinken im Sortiment aufzunehmen.

Mehr Nachrichten:

Neben vegan lebenden Kunden, die gerne auch mal Schinken essen wollen – nur eben ohne Fleisch – freut man sich auch im Unternehmen selbst. Hans-Jürgen Moog, Einkaufsvorstand der Rewe Group, zeigt sich gegenüber der „Lebensmittel Zeitung“ begeistert: „Sensorik und Geschmackserlebnis sind so gut, das habe ich so noch bei keinem anderen Alternativprodukt für Fleisch oder Wurst erlebt.“ Wie die ersten Kunden-Rezensionen ausfallen werden, das gilt es noch abzuwarten.