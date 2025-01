Rewe will nur Einkaufs-Tipp geben – und löst hitzige Diskussion unter Kunden aus

Noch einmal schnell in den Rewe in der Nachbarschaft gehuscht, um für das heutige Essen einzukaufen. Doch was soll überhaupt gekocht werden? Nicht selten stehen die Kunden ratlos vor den Regalen und können sich nicht entscheiden, was sie kaufen sollen – das Angebot ist schließlich enorm.

Zum Glück weiß Rewe seinen Kunden auch in solchen Situationen zu helfen. Mit seinen Rezept- und Einkaufsideen inspiriert der Supermarkt immer wieder zu neuen Gerichten. Doch mit einem Einkaufstipp sorgte Rewe zuletzt für hitzige Diskussionen. Worum geht’s?

Rewe sorgt mit Rezeptidee für Ärger

Wir befinden uns im Januar. Viele Menschen nutzen den ersten Monat des Jahres, um sich einen ganzen Monat lang ausschließlich vegan zu ernähren. Mittlerweile bieten auch immer mehr Restaurants, Imbisse und auch Supermärkte hierbei ein spezielles Angebot an. So auch Rewe, der passend dazu ein Tofu-Döner-Rezept mit seinen Kunden teilte. Und das sorgte für Aufsehen!

Auch interessant:

Edeka, Rewe und Co.: Das überraschende Ranking der Supermarkt-Giganten – das wussten die wenigsten!

Räuchertofu mit einem Sparschäler in dünne Scheiben gehobelt, mit den vorgegebenen Gewürzen angebraten und schon ist die Fleischalternative für diese Kultspeise in Deutschland fertig. Kommen nur noch die typischen Gemüsesorten wie Zwiebel, Salat und Tomate ins Fladenbrot und schon kanns losgehen. Doch während sich einige Rewe-Kunden über das vegetarische Rezept freuen, sind andere alles andere als begeistert.

„Ihr habt sie doch nicht mehr alle“

Facebook-Nutzer Roy stört sich an der vegetarischen Variante eines Gerichts, das traditionell mit Fleisch zubereitet wird. „Muss man alles, was aus Fleisch ist, nachbasteln? Ekelhaft“, schreibt er in den Facebook-Kommentaren unter dem Rezeptvideo. Das sieht auch Andy so, der schreibt: „Döner aus Tofu, ihr habt sie doch nicht mehr alle.“

Mehr Nachrichten:

„Wo ist der Spieß? Da dreht sich nichts, also auch kein Döner“, schreibt Murat und stört sich damit eher an der Bezeichnung Döner. Denn das türkische Wort bedeutet: „(sich) drehendes Grillfleisch“. Hier hat er einen Punkt, schließlich wird der Räuchertofu in dem Rewe-Rezept an keinem Spieß im Kreis gegrillt.

Und doch wirkt die Aufregung um die Fleischalternative nicht für jeden nachvollziehbar. Denn schließlich zwingt Rewe keinen Kunden dazu, den Tofu Döner zu essen.