Horoskop: Sorgen adé! Diese Sternzeichen schwimmen im Sommer im Glück

Der Sommer 2025 bringt nicht nur Wärme und Licht, sondern auch jede Menge Horoskop-Glück. Gleich zwei Sternzeichen dürfen aufatmen, denn die kosmischen Energien wirken wie Balsam für Herz und Geist. So verblassen allmählich alte Sorgen und innere Klarheit kehrt zurück. Die Sterne schenken dir Zuversicht, neue Kraft und das Gefühl, getragen zu sein.

Genießt du dein Glück schon? Für diese beiden Zeichen stehen alle Zeichen auf Loslassen und Leichtigkeit.

Horoskop: Krebs (22. Juni – 22. Juli) – das Glück wartet auf dich

Du hast in den letzten Wochen viel gespürt – vielleicht sogar zu viel. Als gefühlvolles Wasserzeichen nimmst du Spannungen in deinem Umfeld besonders fein wahr. Vor allem ein Konflikt im privaten Bereich hat dich innerlich beschäftigt und deine emotionale Balance ins Wanken gebracht. Doch der Sommer bringt die lang ersehnte Wende: Venus, dein kosmischer Schutzengel in Herzensangelegenheiten, wirkt sich positiv auf deine Beziehungen aus.

In dieser Phase fällt es dir leichter, dich zu öffnen. Gespräche, die lange überfällig waren, finden plötzlich mit Leichtigkeit statt. Verletzungen dürfen heilen und das Vertrauen, das du fast verloren geglaubt hast, wächst langsam wieder. Lass die Vergangenheit los – der Sommer gehört deinem Herzen.

Sternzeichen Stier: Jupiter bringt frischen Wind ins Leben

Auch du hast in letzter Zeit mit inneren Zweifeln gerungen. Fragen rund um Sicherheit, Stabilität und deine Zukunft haben dich beschäftigt – vielleicht still und heimlich, aber umso intensiver. Als Erdzeichen brauchst du klare Perspektiven, doch genau diese schienen dir zuletzt zu entgleiten.

Im Sommer bringt Jupiter, der große Wohltäter des Tierkreises, frischen Wind in dein Leben. Du spürst, wie sich deine Gedanken weiten und dein Blick optimistischer wird. Vertrauen ersetzt Kontrolle, und mit dieser inneren Veränderung öffnet sich dir ein ganz neuer Weg. Neue Chancen zeigen sich am Horizont, die du in deinem Tempo ergreifen darfst.

Der Sommer wird für Krebs und Stier zu einer Zeit des inneren Aufatmens. Die Sterne helfen, Sorgen loszulassen und wieder ins Vertrauen zu kommen. Ob in der Liebe, im Alltag oder im Umgang mit sich selbst – das Glück schwingt sanft mit.