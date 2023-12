Rewe-Mitarbeiter hinterlassen Notiz im Tiefkühlfach – Kunden zögern nicht lange

Wenn an irgendeinem Regal im Supermarkt ein Zettel der Ladenbetreiber hängt, befürchten Kunden immer direkt das Schlimmste. Bleiben die Fächer bei Rewe & Co. wieder wegen Lieferengpässen leer? Oder wurden die Preise wieder angepasst?

Manchmal will das Personal aber auch einfach grundsätzliche, wichtige Informationen an die Kunden weitergeben. So wie in diesem Fall in einer Rewe-Filiale in Dresden – doch mit der Reaktion der Kunden haben sie nicht gerechnet.

Rewe-Filiale mit wichtigem Hinweis

Eigentlich dürfte diese Nachricht den ein oder anderen Kunden zunächst mal sehr frustriert haben. „Wir hatten einen Kühlanlagenschaden“, teilt die Rewe-Filialleitung mit. „Wir füllen die Regale so schnell, wie es uns möglich ist aktuell, wieder auf. Es tut uns leid, jedoch ist die Situation auch für uns nicht schön.“

Klar: Die ganze Menge an verdorbener Ware, die nun entsorgt werden wird. Die genervten Kunden, die nicht einsehen wollen, dass sie ihr Tiefkühl-Gemüse oder ihre Tiefkühl-Pizza nicht direkt bekommen können. „Wir bitten um Verständnis und weniger böse Worte“, schreibt das Rewe-Team deshalb direkt vorsorglich darunter. „Meine Mitarbeiter arbeiten mit Hochdruck daran, dass sich die Regale wieder füllen.“

Doch die Reaktion, die sie tatsächlich von ihren Kunden bekamen, gingen in eine komplett andere Richtung.

So reagieren die Kunden

Denn ein Kunde, der den Aushang am Kühlregal sah, zückte sofort einen Kugelschreiber und antwortete auf den Info-Zettel. „Ihr seid super!“, schrieb er darunter, gefolgt von einem Herzchen.

Ein solches Verständnis und derart nette Worte hatte das Dresdner-Rewe-Team nicht erwartet. „Danke, das hat uns ein Lächeln ins Gesicht gezaubert“, bedankt sich die Filiale auf Instagram.