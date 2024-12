Rewe-Kunde nach Blick auf Angebote auf 180 – „Weihnachten ist ruiniert“

In diese Lage will man ausgerechnet an Weihnachten nicht geraten! Supermärkte wie Rewe locken gerade vor den Feiertagen ihre Kunden mit besonderen Angeboten. Dafür ist auch die App da. Blöd nur, wenn die nicht funktioniert! Genau das erlebte jetzt ein wütender Rewe-Kunde.

Auf X schreibt er erzürnt an das Social-Media-Team des Supermarkts: „Na, vielen Dank! Rewe hat beschlossen, dass ihre iPhone-App jetzt nicht mehr auf meinem iPhone 6S läuft. Damit kann ich die Angebote nicht mehr nutzen. Weihnachten ist ruiniert!“ RUMMS!

Rewe-Kunde nach Blick auf Angebote auf 180

Diesen Kunden hat es knallhart erwischt! Augenscheinlich wollte er vor Weihnachten nochmal auf die Angebote von Rewe eingehen, das eine oder andere Schnäppchen im Supermarkt ergattern. Ob Leckereien, Essen, Getränke – Rewe hatte gerade vor den Feiertagen einiges zu bieten.

Doch die App, in der man auf die Rabatte und Angebote aufmerksam wird, funktioniert aus technischen Gründen nur auf bestimmten iOS-Betriebssystemen. Da das iPhone 6S schon älter ist, unterstützt es neuere Betriebssysteme schon nicht mehr. Kunden schauen dann in die Röhre.

„Weihnachten ist ruiniert“

Doch zugegeben: Dass die App kurz vor dem Jahreshöhepunkt auf Vordermann gebracht wird und damit einige Nutzer ausgebootet werden, ist unglücklich – höflich formuliert. Bleibt ihnen nur noch zu wünschen, sich bald ein neues Smartphone zu gönnen. Damit künftige Weihnachtstage eben nicht mehr ruiniert sind…