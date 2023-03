Rewe-Kunden gehen auf Barrikaden – wegen dieses Produkts in den Regalen

Ein Produkt in den Regalen von Rewe sorgt derzeit für mächtig Wirbel. Es geht um ein Knabber-Gebäck, die Preisgestaltung des Herstellers und verdutzte Kunden. Aber eins nach dem anderen.

„Eine solche Mogelpackung hatten wir noch nie.“ Mit diesem Satz beginnt die Verbraucherzentrale Hamburg ihren jüngsten Bericht zu den Bake Rolls des Herstellers Tuc. Monat für Monat vergibt die Verbraucherzentrale den „Preis“ für die größte Mogelpackung an ein Produkt, bei dem die Hersteller besonders dreist am Preis schraubten. In den vergangenen Jahren erlebten die Verbraucherschützer dabei schon so manche Dreistigkeit. Wenn im Falle der Tuc Bake Rolls also von einem nie dagewesenen Vorgehen die Rede ist, wissen wir: Diese Mogelpackung muss es in sich haben.

Worum geht’s?

Rewe-Kunden von Produkt-Wandel irritiert

Bei der Hamburger Verbraucherzentrale gingen demnach zuletzt viele Beschwerden von Kunden ein, die bei Rewe eine unfassbare Beobachtung machten. Noch vor Kurzem hatten die Bake Rolls der Firma 7Days in den Regalen des Supermarkts gestanden. Die 250-Gramm-Packung kostete 1,39 Euro.

Dann kam es zu einem Kurswechsel beim Mutterkonzern Mondelez. Die Bake Rolls werden mittlerweile unter der Marke Tuc verkauft – in den gleichen Geschmacks-Richtungen wie zuvor bei 7Days. Doch einen großen Unterschied gibt’s: Der Preis ist auf 1,89 Euro gestiegen. Und der dickste Hammer: Gleichzeitig schrumpfte der Packungsinhalt auf 150 Gramm. Das entspricht einer Preiserhöhung von 127 Prozent!

Die Verbraucherzentrale rechnet vor: Ein Kilo der Bake Rolls hatte bis zuletzt 5,56 Euro gekostet. Nun müssen Rewe-Kunden für ein Kilo satte 12,60 Euro auf den Tisch legen. Dabei sei die Rezeptur quasi gleich geblieben.

Mondelez und Rewe äußern sich

Die Hamburger Verbraucherzentrale hakte bei Mondelez nach, wie es zu solchen Preiserhöhungen kommen konnte. Das Unternehmen teilte jedoch lediglich mit, warum es die Bake Rolls nun unter einer anderen Marke verkauft: „Mondelez International hat sich entschieden, Snacking-Kompetenzen unter etablierten Marken stärker zu bündeln. Daher führen wir salzige Snacks wie Brotchips in Deutschland unter unserer Crackermarke TUC.“

Auch Rewe wurde konfrontiert und ließ wissen: „Wir sehen es als unsere Aufgabe, steigende Preise im Sinne unserer Kunden – wo möglich – einzudämmen. Wir können aber eine Inflation wie wir sie aktuell erleben weder ungeschehen machen, noch alleine tragen. Natürlich machen sich die steigenden Kosten (Erzeugerpreise ebenso wie eigene Kosten) auch bei uns bemerkbar – die REWE Group hat aber dieses Jahr allein in Deutschland schon einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag investiert, um die Preise für die Kundinnen und Kunden so stabil wie möglich zu halten.“