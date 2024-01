Rewe greift zu drastischem Trick – viele Kunden bemerken ihn gar nicht

Ja, Supermärkte und Discounter haben so einige Tricks auf Lager. Meistens verfolgen sie dabei nur ein Ziel: Dich zum Kaufen zu verführen. Doch welche Maßnahme Rewe ergreift, ist einfach nur traurig – aber leider bitter nötig!

Wer durch die Gänge bei Rewe schlendert, der konzentriert sich in der Regel auf die prall gefüllten Regale mit Lebensmitteln. Wer schaut sich schon genau die Tür an, durch die er oder sie den Laden betreten hat? Doch solltest du das künftig machen, dann wird dir eine Sache vielleicht auffallen.

Rewe-Filialen haben Leiste an der Tür – das steckt dahinter

Viele Verbraucher gehen unter Stress Einkaufen. Nach Feierabend noch einmal schnell die wichtigsten Lebensmittel besorgen – und dann so eilig es geht ab nach Hause! Im allerbesten Fall zahlst du deine ausgewählte Ware dann natürlich auch an der Kasse. Doch weil einige Kunden ihre Einkäufe nicht zahlen oder gar Geld aus der Kasse rauben, muss Rewe zu einem drastischen Mittel greifen. Du siehst es direkt an der Tür.

Gemeint ist eine vertikale Leiste mit den Farben Grün, Gelb, Schwarz und Rot an der Innenseite der Tür. Sie befindet sich etwa in Kopfhöhe. Doch was hat es damit auf sich? Wie der „Merkur“ berichtet, steckt dahinter ein einfacher Trick – mit ernstem Hintergrund.

Rewe: Leiste soll Suche nach Dieben erleichtern

Die Leiste hilft Rewe und der Polizei bei der Suche nach Ladendieben. „Die Markierungen sind seit vielen Jahren fester Bestandteil unserer Sicherheits- und Präventionsstrategie in allen unseren Märkten. Sie tragen dazu bei, die Größenbeschreibung eines möglichen Täters zu erleichtern“, erklärte Rewe. Traurig, dass solche Maßnahmen überhaupt erst notwendig sind.