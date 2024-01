Edeka-Kunde macht unfassbare Entdeckung in Kühltheke – „Völlig geisteskrank“

Sind wir nicht alle schon einmal durch die Gänge der Supermärkte von Edeka, Rewe und Co. gegangen, haben Produkte gesehen und dachten uns: „Wer kauft sowas?“ Schließlich hat jeder Kunde seine präferierten Dinge, die er immer kauft, und kann sich oft nicht vorstellen, wie man andere Produkte bloß brauchen kann.

So ging es auch einem Kunden, der bei Edeka seinen Lebensmittelkauf erledigte. Auf Twitter postete er das Foto eines Produktes, das in den Kommentaren unter seinem Beitrag für echtes Entsetzen sorgte.

Edeka-Kunde mit ungewöhnlichem Fund

Es ist ein Anblick, den die wenigsten Supermarktkunden beim Einkauf gewohnt sind. In der Kühltheke finden sich immer wieder verzehrfertige oder vorgeschnittene Produkte. Von verschiedenen Salaten bis hin zu in Scheiben geschnittenen Champignons ist die Auswahl groß. Aber so etwas hat der Kunde noch nie gesehen: Eine fertig gebratene Bratwurst mit Brötchen und einem Schälchen Senf auf einem Pappteller, eingewickelt in Frischhaltefolie.

Auch interessant: Edeka-Kunde macht „sagenumwobenen“ Fund in Filiale – und fällt aus allen Wolken

Sofort postete er seinen Fund auf Twitter. „Das ist völlig geisteskrank, ich hab Angst vor jedem der sowas kauft. Ach du scheisse“, war eine der ersten Reaktionen, die auf das Bild folgte. Eine sehr extreme Reaktion, doch zugegeben, der Anblick ist schon auf dem ersten Blick etwas merkwürdig.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Praktisch oder Mist?

Aber nicht alle sehen das so kritisch. So schrieb ein User, dass es doch praktisch sei, wenn man nur ganz schnell etwas essen müsse. Ein anderer meinte, dass zum Beispiel für Bauarbeiter, die wenig Zeit haben, so ein Produkt ideal wäre. Doch an dieser Meinung schieden sich die Geister. „So faul kann doch niemand sein“, fasste ein anderer seine Meinung zu dem in Plastik verpackten Produkt von Edeka zusammen.

Das könnte dich auch interessieren:

Der Großteil der Kommentare unter dem Beitrag äußerte sich nicht sehr positiv über das ungewöhnliche Produkt von Edeka. Viele kritisierten die Optik oder den hohen Plastikverbrauch. Aber für Leute, die schnell mal eine Bratwurst essen wollen, ist das vielleicht gar nicht so schlecht…