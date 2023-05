Rewe: Spargel-Skandal! Giftstoff lässt Experten Alarm schlagen

Achtung, Achtung, Spargel-Freunde! Das NDR-Verbrauchermagazin „Markt“ hat mehrere Spargelsorten getestet, darunter auch von Rewe, und Erschreckendes festgestellt. Ein giftiger Stoff steckte gleich in mehreren Proben.

+++ Lidl, Rewe und Co.: Umstellung der Supermarkt-Kassen kommt – das müssen Kunden jetzt wissen +++

Er ist bekannt dafür, Organe zu schädigen und kann sogar Krebs begünstigen. Rewe hat zwar sofort auf die Testergebnisse reagiert, doch geben sie dennoch zu bedenken.

Rewe: Giftiger Spargel aus dem Ausland

Der große Spargeltest ist sowohl für Rewe als auch für Metro sehr schlecht ausgegangen. Im Vergleich zwischen dem regional angebauten und dem aus Peru und Spanien eingeflogenen Spargel schneidet letzterer negativ ab. Bei der Untersuchung auf Pestizide, Chlorate und Schwermetalle konnte im Labor ein erhöhter Cadmium-Wert nachgewiesen werden.

Auch interessant: Lidl, Rewe und Co.: Skandal! DAS ist der eigentliche Grund für höhere Preise

Und der liegt deutlich über dem in Deutschland zulässigen Grenzwert. Betroffen davon sind allerdings nur die peruanischen und spanischen Spargelsorten, die Probe aus Norddeutschland sei unauffällig gewesen, so der NDR.

So giftig ist Cadmium

Wie Gary Zörner vom Labor für Chemische und Mikrobiologische Analytik (Lafu) in Delmenhorst erklärt, sei Cadmium ein „schweres Gift, was Leber und Nieren schädigen kann, aber auch krebserregend sein kann“. Die Spargelsorten aus dem Ausland sind also extrem gesundheitsschädlich.

Mehr News:

Darum hat Rewe auch sofort auf die Testergebnisse reagiert und die Ware abbestellt. Zudem wolle der Supermarkt eine „Felduntersuchung“ beauftragen. Interne Untersuchungen hätten allerdings keine Cadmium-Belastung ergeben. Eine Sprecherin der Metro Deutschland kündigte ebenfalls härtere Test bei peruanischen Spargellieferungen an. Genau das fordern Verbraucherschützer wie Armin Valet von der Verbraucherzentrale Hamburg immer wieder: mehr Kontrollen beim Gemüse im Supermarkt.