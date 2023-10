Netto, Rewe und Co.: Finger weg von diesen Soßen – Schimmel-Gefahr!

Wenn da nicht einem ganz schnell der Appetit vergeht! Tomatensoße gehört für viele in Deutschland zur guten Hausmannskost und gilt oft als Beilage oder Aufstrich für Nudeln, Fleisch, Reis und sogar Brot. Logisch, dass sie in verschiedene Marken und Sorten bei Netto, Rewe und anderen Märkten zu haben ist. Doch wehe, die Tomatensoße ist vergammelt oder gar verschimmelt – denn dann drohen ernste Gefahren für die Gesundheit.

Jetzt hat „Öko-Test“ gleich 50 Tomatensoßen von Markenherstellern und Eigenmarken der Discounter und Supermärkte wie Netto, Rewe und Co. unter die Lupe genommen. Und wie so oft gibt es Ergebnisse, die einem den Magen umdrehen lassen. Im Klartext: In jeder fünften Tomatensoße befinden sich verschimmelte Tomaten!

Netto, Rewe und Co.: Schimmel-Gefahr! Finger weg von diesen Soßen

Überraschend und irgendwo auch enttäuschend: Vor allem Bio-Produkte sind laut „Öko-Test“ von giftigen Schimmelpilzen belastet. Das Labor wies in sechs Tomatensoßen „erhöhte“ Werte von Schimmelpilzgiften nach. In vier Produkten sind die Werte sogar „stark erhöht“. Betroffen sind die „Bio Passata“ von Rewe, die „Bio Zentrale Tomaten Passata“ und der „San Fabio Passata Di Pomodoro Klassisch“ von Penny.

Das ist aber noch nicht alles. In einigen Tomatensoßen befinden sich neben verschimmelten Tomaten auch schädliche Pestizide. Im „Mondo Italiano Passierte Tomaten“ von Netto fanden die Experten sogar Chlorfenapyr. Das Pestizid ist in Europa eigentlich lange verboten, gehört weltweit zu den gefährlichsten Pestiziden überhaupt. Im Netto-Produkt wurden noch Spuren von sechs weiteren Pestiziden gefunden.

Discounter-Soßen schneiden gut ab

Doch wo es Schatten gibt, existiert auch Licht. Immerhin schnitten 17 der 50 untersuchten Tomatensoßen mit „sehr gut“ ab. Unter den Testsiegern befinden sich auch Discounter-Produkte wie die „Bio Bio passierte Tomaten“ (Netto), „Bio Passata“ (Edeka) und „Freshona Bio Organic Passierte Tomaten“ (Lidl). Tief in die Taschen greifen müssen Kunden also nicht.

Auch Nicht-Bio-Produkte wie „Tomaten fein passiert“ und „Gut & Günstig Tomaten passiert“ (Edeka) sowie „Ja! Passierte Tomaten“ (Rewe) räumen gute Ergebnisse ab. Am besten sind aber immer noch die Tomatensoßen, die man selber macht…