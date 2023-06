Rewe bietet Bonus-Aktion an – Kunden laufen Sturm

Eigentlich hatte Rewe es mit dieser Aktion nur gut gemeint – plötzlich liefen die Kunden Sturm!

Wenn du bis Samstag (27. Mai) bei Rewe eingekauft hast, dann konntest du ab einem Einkaufswert von fünf Euro Treuepunkte absahnen. Noch bis Mittwoch (10. Juni) kannst du diese gesammelten Punkte in Prämien des Herstellers SIGG eintauschen.

Rucksack, Brotbox und Co. als Prämie

Was zunächst nach einer netten Aktion klingt, stieß bei den Kunden nicht nur auf positive Resonanz, wie auf Facebook zu lesen ist. Dabei versuchen doch Supermärkte und Discounter immer wieder mit ihren Bonus-Aktionen Kunden zum kaufen zu animieren.

Deswegen hat Rewe zusammen mit dem Flaschenhersteller SIGG eine Treuepunkte-Aktion ins Leben gerufen. Ab einem Einkaufswert von fünf Euro erhielten Kunden einen Treuepunkt. Wenn du insgesamt 30 Treuepunkte gesammelt hast, kannst du diese in unterschiedlichen Produkten von SIGG eintauschen – zum Beispiel einen Fahrradcomputer, einen Rucksack oder eine Brotbox.

Kunden sind wütend auf Rewe-Aktion

Doch einen Haken hat die Sache dann doch: Ganz kostenlos bekommst du die Prämien trotzdem nicht. Ein zusätzlicher Betrag von 3,99 Euro bis 29,99 Euro ist dabei fällig – und genau das ließ einige Kunden auf Facebook ziemlich sauer werden. „Wenn man immer dazuzahlen muss, dann ist das kein gutes Bonusprogramm“, urteilte beispielsweise ein User.

Doch das ist nicht das Einzige, was vielen Kunden negativ aufgefallen ist: Auch die Verfügbarkeit der Prämien in den Rewe-Märkten war vielen ein Dorn im Auge. „War nie was da“, hieß es unter anderem bei Kommentaren auf Facebook. Na, da ging die gute gemeinte Aktion von Rewe aber gewaltig nach hinten los.