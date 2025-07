Rewe-Kunden greifen bei Trend-Produkt zu – jetzt haben sie ein großes Problem

Feinschmecker aufgepasst: Eine beliebte Dubai-Schokolade sorgt für Besorgnis. In den „PICCA Dubai Style Chocolate“-Tafeln wurden gesundheitsschädliche Aflatoxine entdeckt. Rewe bietet genau diese Schokolade in seinen Süßigkeiten-Regalen an.

Kunden wird dringend vom Verzehr abgeraten, da die aufgefundenen Stoffe langfristig gesundheitsschädlich sein können. Der Hersteller Machado hat das Produkt bereits zurückgerufen.

Rückrufaktion: Dubai-Schokolade bei Rewe betroffen

Die betroffenen 100-Gramm-Tafeln tragen ein Mindesthaltbarkeitsdatum bis zum 18. September 2026. Aflatoxine entstehen durch Schimmelpilze und wurden im Pistazien-Füllungsanteil gefunden. Diese Stoffe können bei langfristigem Konsum das Erbgut, die Leber, Nieren und das Immunsystem schädigen. Zudem warnt die EFSA vor möglichen gesundheitlichen Risiken und fordert eine Minimierung der Aufnahme solcher Stoffe.

Mehr News:

Insgesamt gelten Aflatoxine innerhalb der EU als streng reglementiert. Laut der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit treten diese potentiell schädlichen Giftstoffe häufiger in Nüssen, Kakao oder getrockneten Früchten auf. Auch der Klimawandel könnte deren Verbreitung künftig beeinflussen. Verbraucher sollten daher speziell bei betroffenen Produkten, wie aktuell bei der Rewe-Schokolade von Machado, wachsam sein und auf Rückrufinformationen achten.

Kaufpreis-Erstattung bei Rewe ohne Kassenbon

Kunden, die die „PICCA Dubai Style Chocolate“ bei Rewe gekauft haben, erhalten ihr Geld zurück. Dabei ist kein Kassenbon notwendig. Der Händler betont die Sicherheit der Kunden und ruft zur Rückgabe der betroffenen Schokolade auf. Dies zeigt, wie ernsthaft Rewe mit solchen Rückrufaktionen umgeht. Sicherheit geht klar vor!

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.