Rewe hat jetzt DIESE Produkte im Verkauf – Kunden können nur noch den Kopf schütteln

Die Rewe Group mit Sitz in Köln ist eine der größten Handelskonzerne Deutschlands. Zu ihr zählen nicht nur die Supermarktkette Rewe. Dazu gehört auch Penny, Toom, Billa in Österreich, DER Touristik Deutschland und Lekkerland.

Zwar hat der September mit traumhaftem Spätsommerwetter gewartet, doch bei Rewe läuten offenbar schon die Weihnachtsglocken!

Die Kunden von Rewe reagieren darauf allerdings gespalten: Denn wer noch in Flip-Flops umher läuft, mag eher weniger schon an die kalte Jahreszeit denken.Auf der anderen Seite herrscht bei manchen schon himmelhochjauchzende Freude...

Schon Weihnachten bei Rewe? (Symbolbild) Foto: picture alliance / ZB | Z6944 Sascha Steinach

Rewe schmückt Regale bereits weihnachtlich – das gefällt nicht allen Kunden

Viele träumen schließlich noch von den zimtbestreuten Puddingtörtchen aus dem Sommerurlaub in Portugal, andere haben noch den Anis-Geschmack vom Ouzo ihrer Griechenland-Reise auf der Zunge.

Doch diese Gewürze wecken nicht nur Erinnerungen an die Reise, sondern eben auch an Weihnachten. Und das passende Gebäck dazu haben die Mitarbeiter von Rewe jetzt in die Regale geräumt!

Lebkuchen, Spekulatius, Stollen, Zimtsterne und Co. beenden jegliche noch vorhandene Sommergefühle auf der Stelle. Und das passt nicht allen Rewe-Kunden!

So reagieren die Kunden auf die Rewe-Angebote

In den sozialen Medien machen sie ihrem Ärger Luft. „Echt jetzt? Es ist gerade Mal das erste Septemberwochenende...“, schreibt ein empörter Twitter-Nutzer zu einem Foto, auf dem etliche Stollen-Packungen zu sehen sind.

Rewe hat Neues in die Regale eingeräumt. (Symbolbild) Foto: IMAGO / McPHOTO/MKDesign / Michael Gstettenbauer

Eine Frau meint: „Rewe: bekommt Lebkuchen-Lieferung. Auch Rewe: 'Sommerzeit ist Grillzeit'...“ Ein anderer schreibt zu den hochgestapelten Lebkuchen-Packungen: „Ihr wisst schon, dass wir noch Sommer haben und der Herbst erst am 23.9. anfängt, oder?“

Rewe allerdings findet: „Für uns kann es gar nicht früh genug losgehen.“ Und etliche Kunden stimmen zu. Ein Nutzer schreibt: „Na endlich!“

Und eine Frau aus Berlin twittert enttäuscht: „Wieso gibt es denn beim Rewe am Kotti keine Lebkuchen?“ (vh)

