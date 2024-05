Rewe: Gähnende Leere in DIESEN Regalen – Kunden sind frustriert

Rewe-Kunden schlendern ihren gewohnten Weg durch die Filiale und müssen mit Erschrecken feststellen, dass sich in einigen Regalen derzeit eine gähnende Leere breitmacht. Besonders wer auf der Suche nach etwas Süßem ist, geht zumindest bei DIESEN Marken leer aus. Der Grund? Hersteller und Supermarkt-Kette tragen einen heftigen Preisstreit aus – mit bitteren Konsequenzen.

Rewe-Kunden gehen leer aus

Klar, Obst und Gemüse sollten bei jedem Einkauf ganz oben auf der Einkaufsliste stehen, doch ab und zu wollen sich Kunden auch mal etwas Süßes gönnen. Gut sortiert thronen in den Rewe-Filialen unzählige Süßigkeiten in den Regalen, die es dem ein oder anderen ganz schön schwer machen zu widerstehen. Kekse, Schokolade, Chips und Lachgummis – oder doch einfach alles zusammen. Doch dort, wo sich sonst ein besonders beliebter Süßwaren-Hersteller breitmacht hat, blicken Kunden zurzeit auf leere Regale.

Der Grund? Die Rewe Group und der US-Lebensmittelkonzern Mondelez führen einen heftigen Streit. Während Mondelez höhere Preise für seine Produkte fordert, will Rewe nicht mitziehen. „Als Konsequenz scheint der Hersteller einen Lieferstopp als Druckmittel einzusetzen, was besonders bei beliebten Marken wie Milka, Oreo und Tuc zu Engpässen führt“, heißt es in einem Bericht von „CHIP.de“. Nicht nur die Einzelhändler bekommen die Konsequenzen zu spüren, sondern auch die Kunden scheinen frustriert zu sein.

Der von Mondelez geforderte Preisanstieg kommt allerdings keinesfalls von ungefähr. Immer wieder plädieren Schokoladenproduzenten für höhere Preise, da der Kakao in den vergangenen Monaten teurer geworden ist.

Wie lange Rewe-Kunden noch auf eine Verfügbarkeit ihrer geliebten Süßwarenmarken verzichten müssen und zu wessen Gunsten die beiden Kontrahenten schließlich eine Einigung im Rahmen ihrer Verhandlungen finden, bleibt abzuwarten.