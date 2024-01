Rewe: Preis-Wahnsinn bei Kult-Produkt lässt Kunden ausrasten – „Ist das euer Ernst?“

Bei diesem Anblick mussten sich viele Kunden von Rewe verwundert die Augen reiben. Diese verrückten Preise können doch nur ein Fehler sein. Von wegen!

Worum geht’s? Die „Kinder Schoko-Bons“ sind in Deutschland längst Kult. Die kleinen Schokoladen-Bonbons von Ferrero haben sich bei Kindern und auch vielen Erwachsenen zu einer der beliebtesten Süßigkeiten entwickelt. Egal ob Rewe, Edeka oder Kaufland – die „Schoko-Bons“ sind in nahezu jedem deutschen Supermarkt erhältlich.

Rewe: Schoko-Bons mit irrem Preis

Bei Rewe waren die Leckereien zuletzt allerdings in einigen Filialen zu Preisen erhältlich, die viele Kunden sprachlos zurückließen. Bei Facebook dokumentierten einige Kunden ihre Entdeckungen. So gab es die Sonder-Edition „Schoko-Bons Crispy“ in der 67-Gramm-Packung in der einen Filiale für 6,99 Euro, in der nächsten Filiale für 7,99 Euro und in einer anderen Filiale für 8,99 Euro zu kaufen.

Zum Vergleich: Die 125-Gramm-Packung der üblichen „Schoko-Bons“ kostet für gewöhnlich etwas mehr als 2 Euro. Das hieße, die Crispy-Variante der „Schoko-Bons“ wäre bei Rewe rund 800 Prozent teurer!

„Ist das euer Ernst?“

„Ist das euer Ernst?“, fragt ein Kunde erzürnt, und ein anderer meint: „Als ob die jemand kauft.“

Wieder ein anderer Kunde schreibt bei Facebook scherzhaft: „Das muss ein Import aus den USA sein. Da sind solche Preise leider normal.“

Der nächste Kunde findet: „Ein weiterer Grund, warum man aufhören sollte Schokolade zu essen.“

Und wieder ein anderer Rewe-Kunde kann nur noch die Frage stellen: „Ihr habt sie doch nicht mehr alle, oder?“

Schoko-Bons: Warum bei Rewe so teuer?

Wie es bei Rewe zu den Preisen kam? Vermutlich war die Nachfrage nach der limitierten Sonder-Edition des beliebten Snacks einfach so groß, dass Händler die Preise nach oben korrigierten. Wer im Internet nach den „Schoko-Bons Crispy“ sucht, findet manche Händler, die die Süßigkeit für 4 bis 5 Euro anbieten – immer noch ein stolzer Preis für eine handvoll Schokoladen-Bonbons.