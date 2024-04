Rewe-Filiale führt drastische Pfand-Regel ein – doch sie ist illegal!

Andere Rewe-Filialen, andere Sitten? In Mannheim sorgte ein Rewe-Laden für Aufsehen, weil man dort eine besonders strenge Pfand-Regel einführen wollte. Nicht nur, dass die Maßnahme für viele Menschen einer Schikane gleicht – sie ist auch noch rechtswidrig!

Im Netz wird die Leitung des Rewe-Marktes in Mannheim scharf kritisiert. Die illegale Regel bleibt nicht ohne Folgen.

Rewe-Filiale mit dreister Pfand-Regel: „Wie asozial will man sein?“

Aus der Rewe-Filiale in Mannheim fand das Schild am Pfandautomaten seinen Weg in das Online-Forum Reddit. Ein Foto beweist die dreiste Pfandregel, die ein Rewe durchsetzen wollte. „Sehr geehrte Kunden, Leergutauszahlungen ab 10 Euro erfolgen ab sofort nur noch in Verbindung mit einem Einkauf in mindestens der Höhe des Leergutwerts“, stand auf einem gelben Zettel, der zeitweiße bei den Leergut-Automaten hing.

Auf Reddit sorgte das Ganze für Empörung. „Wie verdammt asozial will man sein?“, heißt es etwa in einem Kommentar. „Mal ganz davon abgesehen, dass es illegal ist, tritt es auch in alle Richtungen. Mehr 10€ erreicht man auch mit vier Kästen. Wenn jemand also nach einer Feier Pfand wegbringen will, aber vielleicht nicht einkaufen will, geht es nicht“, so eine weitere Bemerkung – die auch folgerichtig ist.

Wie die „Lebensmittel Zeitung“ berichtet, musste der gelbe Zettel inklusive Regel nach kurzer Zeit wieder entfernt werden. So hatten einige Reddit-Nutzer das Vorgehen auch beim Ordnungsamt und der Verbraucherzentrale gemeldet.

Rewe: Vorgehen verstößt gegen Gesetz

Tatsächlich gibt das Gesetz allen Kritikern Recht. Laut der „Deutschen Pfandsystem GmbH“ (DPG) sind Händler verpflichtet, den Pfand für die leere Verpackung zu erstatten. Weder diese sogenannte Rücknahmeverpflichtung noch die Höhe des auszuzahlenden Pfandes darf an Bedingungen geknüpft werden.

Es gibt nur eine Bedingung, an die sich Kunden bei Rewe und anderen Supermärkten beim Thema Leergut und Pfand halten müssen: die Ablauffrist. Diese beläuft sich nach aktuellem Recht auf drei Jahre nach Ende des aktuellen Jahres. Pfandbons aus diesem Jahr können so beispielsweise bis zum 31. Dezember 2027 in der Filiale, in der sie ausgestellt wurden, eingelöst werden.