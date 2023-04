Rewe, Penny und Co: Wartezeit an der Kasse raubt Kunden den letzten Nerv – so kannst du sie umgehen

Wer kennt es nicht? Man will nur schnell bei Rewe, Penny und Co. einkaufen, hat eigentlich gar keine Zeit und dann steht man vor einer vollen Kasse. Die Wartezeit kommt einem vor wie eine Ewigkeit, doch was kann man tun?

Es gibt ein paar Tricks, wie du an der Kasse bei Rewe, Penny und Co. schneller durchkommst. Dafür musst du eigentlich nur ein bisschen die Menschen vor dir in der Warteschlange beobachten.

Rewe, Penny und Co: So verkürzt du die Wartezeit an der Kasse

Warten an der Kasse kann ganz schön nervig sein – gerade, wenn man eigentlich überhaupt keine Zeit hat. Vordrängeln ist keine Option, denn das macht die anderen Leute ganz schön wütend. Wenn du Glück hast, lassen andere Kunden vorbei, wenn du nur zwei, drei Teile hast. Aber darauf kann man sich nicht verlassen.

Mit ein paar Tricks geht es aber trotzdem schneller an der Kasse. Du solltest einen genauen Blick auf die Warteschlange werfen, denn es gilt nicht immer: Da wo volle Einkaufswägen sind, dauert es am längsten. Schlangen mit mehr Kunden, aber weniger Produkten, können länger dauern. Der Abfertigungsprozess mit Begrüßung, Bezahlung und Verabschiedung nimmt auch Zeit in Anspruch. Da kann es bei weniger Kunden mit vielen Produkten schon mal schneller gehen.

Mysterium um die linke Kasse

Wichtig ist auch zu beobachten, wer in der Schlange vor dir steht. Sind Freunde oder Pärchen unterwegs, spart das beim Einräumen deutlich Zeit. Denn: Wer zu zweit einräumt, ist schneller fertig. Zudem lohnt sich ein Blick in den Einkaufswagen. Viele Produkte müssen nicht immer schlecht sein. Wenn jemand viele Produkte der gleichen Sorte hat, muss die Kassiererin nur eins über die Kasse ziehen.

Ein Mysterium, das nicht nachweislich bewiesen ist, rankt sich außerdem um die linke Kasse. Diese soll im Supermarkt immer etwas leerer sein. Der Grund: Es gibt mehr Rechtshänder als Linkshänder und diese sollen sich unterbewusst an der rechten Kasse anstellen.