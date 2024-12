Rewe, Penny und Co.: Änderung im Käseregal – müssen Kunden bald auf dieses Produkt verzichten?

Ob weich oder hart, von der Kuh oder von der Ziege – Käse ist vielseitig und beliebt. Immerhin hat der Mensch das Milchprodukt schon vor Jahrhunderten für sich entdeckt. Doch schon bald könnten viele auf ein leeres Brot blicken.

Ein beliebtes Produkt von Rewe, Penny & Co. könnte bald verschwinden – doch dahinter steckt nicht die Inflation, sondern ein viel weitreichenderes Thema.

Rewe, Penny und Co.: Bangen um beliebtes Käseprodukt

Denn laut einer französischen Studie wird es in Zukunft Probleme mit dem Pilzstamm Penicillium camemberti geben. Klingt unwichtig, ist es aber nicht. Ausgangspunkt für das Problem mit dem Camembert ist laut der französischen Studie die geringe Biodiversität des Pilzes.

Denn da sich der Pilzstrang nicht sexuell fortpflanzt, sondern von den Forschern im Labor asexuell geklont wird, gibt es kein neues Erbgut. Genau deshalb könnte die weiße Camembert-Rinde vor dem Aus stehen.

Und auch der Klimawandel macht dem Weichkäse zu schaffen. Denn laut BBC haben die Niederschläge in einigen Regionen Frankreichs deutlich zugenommen. Auf den nassen Böden können die Kühe nur schwer weiden. Zudem führt die hohe Luftfeuchtigkeit zu unerwünschtem Schimmelbefall des Camemberts in den Reifekellern.

In den übrigen Käseregionen wirken sich die heißen und trockenen Sommermonate negativ auf das Endprodukt aus. Denn hohe Temperaturen beeinflussen die Milchqualität und erschweren die Produktion von gutem Käse. Wenn es zu warm ist, kann die Milchausbeute sinken und der Geschmack und die Textur des Käses können sich verändern.

Klimawandel, Fachkräftemangel & Co.: Camembert vor dem Aus?

Doch damit nicht genug der Probleme rund um die beliebten Produkte von Rewe, Penny & Co: Es fehlt auch an Fachkräften. So gibt es in Frankreich immer weniger Landwirte, was zu einem massiven Höfesterben führen könnte. Und das könnte sich auch auf die Käseindustrie auswirken.

Aber keine Angst – den Weichkäse gibt es auch weiterhin bei Penny, Rewe & Co. zu kaufen. Und lecker ist er auch – zusammen mit einem leckeren Baguette kann er auch im heimischen Wohnzimmer Urlaub machen.