Rewe mit geänderten Öffnungszeiten an Silvester – diese Uhrzeiten sind entscheidend

Beim Jahreswechsel sind die Öffnungszeiten der Supermärkte und Discounter ein wichtiges Thema für viele Menschen, die ihre Einkäufe für die Silvesterfeier planen. Ein Besuch in einer Rewe-Filiale sollte daher gut terminiert werden, um nicht vor verschlossenen Türen zu stehen.

Traditionell ändern sich die Öffnungszeiten in Deutschland an Silvester, was bedeutet, dass auch Rewe an diesem Tag kürzere Öffnungszeiten hat. Die Märkte öffnen wie gewohnt, schließen jedoch häufig schon am frühen Nachmittag – in der Regel um 13 oder 14 Uhr, je nach Filiale und Region. Dies gibt den Angestellten die Möglichkeit, den Jahreswechsel im Kreis der Familie und Freunde zu begehen.

Rewe öffnet an Silvester verkürzt

Das Einkaufsverhalten muss demzufolge angepasst werden, denn nachmittags bleiben die Türen der Rewe-Märkte verschlossen. Diese zeitliche Einschränkung verlangt von den Kunden etwas Vorausplanung. Wer also nicht rechtzeitig seine Besorgungen gemacht hat, könnte in Schwierigkeiten geraten.

Der erste Tag des neuen Jahres bringt keine Entspannung für jene, die noch Einkäufe erledigen möchten. Am Neujahrstag bleiben Edeka, Rewe und andere Supermärkte geschlossen. Filialen in Bahnhöfen bilden jedoch manchmal eine Ausnahme; hier empfiehlt es sich, die lokalen Gegebenheiten zu prüfen.

Märkte an Neujahr meist geschlossen

Ein Lichtblick ergibt sich durch mögliche Ausnahmeöffnungen. Kurz vor Weihnachten hatten einige Supermärkte, darunter auch bestimmte Edeka-Filialen in Großstädten, bereits am Sonntag geöffnet. Daraus könnte sich eine ähnlich günstige Gelegenheit für den 29. Dezember ergeben. Solche Sonderöffnungen sollten allerdings nicht als selbstverständlich betrachtet werden und es ist ratsam, sich im Vorfeld zu erkundigen.

Zusammengefasst gilt es also, die letzten Einkäufe des Jahres frühzeitig und strategisch zu planen. Rewe und andere Supermärkte bieten am Silvestertag nur ein begrenztes Zeitfenster für Besorgungen, und am Neujahrstag bleibt die Tür versperrt. Wer zu lang zögert, könnte das neue Jahr ohne die benötigten Vorräte starten.

