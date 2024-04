Von 6 bis 23 Uhr bei Rewe einkaufen – bahnt sich ein Öffnungszeiten-Hammer an?

Von 6 Uhr morgens bis 23 Uhr abends bei Rewe einkaufen? Für viele Berufstätige würde das vieles einfacher machen. Gerade jene im Schichtdienst, die teils auch nachts arbeiten müssen, könnten so bequemer einkaufen.

Doch wird es je dazu kommen? In Österreich will Rewe jetzt eine Ausweitung der Öffnungszeiten anstreben. Doch wie sieht es in Deutschland aus? Wir haben nachgefragt.

Rewe will Öffnungszeiten verlängern

Der Chef von Rewe-Österreich möchte den Kunden das Einkaufen von 6 bis 23 Uhr ermöglichen – und das standortübergreifend. Das wären acht Stunden mehr pro Woche als bisher üblich, so Servus TV. So sei der Konzern der Meinung, dass immer mehr Kunden gerne morgens und abends jeweils vor und nach der Arbeit einkaufen wollen würden.

Die Gewerkschaft stellt sich allerdings quer. Der chronische Personalmangel würde dagegensprechen. Dieselbe Situation zeigt sich auch in Deutschland.

Dennoch haben wir bei Rewe-Deutschland nachgehakt, ob die Supermarktkette eine Ausweitung der Öffnungszeiten in Erwägung zieht. Hier ist die Antwort.

Rewe entscheidet je nach Standort

„Die Öffnungszeiten der Rewe-Märkte in Deutschland sind stets standortspezifisch und an die lokalen Gegebenheiten (Ladenöffnungsgesetze, Nachfrage, Ruhezeiten et cetera.) angepasst, entsprechend heterogen sind sie bundesweit“, erklärt der Konzern auf Nachfrage. „Eine Ausweitung der traditionellen Öffnungszeiten (zum Beispiel bis 24 Uhr), gibt es bereits seit vielen Jahren an Standorten, an denen sich dies lohnt.“ Dies treffe beispielsweise auf Innenstädte zu.

Daher scheint es eher unwahrscheinlich, dass die Supermarktkette künftig flächendeckend die Öffnungszeiten nach vorne oder hinten raus verlängert. Teils zeichnet sich sogar eher ein Gegentrend ab.

Öffnungszeiten, etwa bei Aldi, wurden aufgrund von Energiesparmaßnahmen Ende 2022 verkürzt. Viele Märkte haben nicht einmal mehr bis 22 Uhr geöffnet, sondern nur bis 21.30 Uhr oder 21 Uhr.