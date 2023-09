Rewe-Kunden nach Produkt-Aus auf 180 – „Rewe ist für mich gestorben“

Die Berichte über Unstimmigkeiten bei Preisvorstellungen häuften sich in der letzten Zeit zwischen Supermärkten und Herstellern. Beispielsweise konnten sich zuletzt Kaufland und Henkel nach monatelangem Streit auf einen Preis einigen.

Anders sieht das allerdings zwischen den Lebensmittelherstellern und Rewe aus. Denn wie bekannt wurde, ist in diesem Fall der Preisstreit eskaliert. Und das heißt, dass Rewe-Kunden in Zukunft auf Ritter-Sport-Schokolade verzichten müssen, wir berichteten darüber (hier). Dass aber genau dieses Produkt-Aus so schwere Konsequenzen für den Supermarkt hat, hätte wohl keiner gerechnet.

Rewe-Kunden sind empört

Rewe hat genug von den hohen Preisvorstellungen der Industrie und ist deshalb im Preisstreit hart geblieben. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass es in den Regalen von Rewe erstmal keine Ritter-Sport-Produkte mehr zu kaufen gibt. Denn nach einer Eskalation des Preisstreits sind die beliebten Tafeln vielerorts nicht mehr verfügbar.

Rewe versucht zwar, die Leerstände in den Regalen mit Produkten von Milka und Schogetten zu kompensieren, aber das kommt bei den Kunden scheinbar gar nicht gut an.

Ein Rewe-Kunde wendet sich direkt an den Supermarkt und lässt seinem Ärger freien Lauf: „Rewe ist für mich gestorben. Wer aus Preistreiberei Ritter Sport boykottiert, hat mich als Kunden verloren. Bei Edeka habe ich heute meine geliebte Ritter Sport erhalten. Und dabei gleich meinen Wocheneinkauf, natürlich alles Bio- und Regioprodukte, getätigt. Gesamteinkauf 126,35 Euro. Interessiert Rewe wahrscheinlich nicht, aber ich bin nicht der Einzige. Und Tschüss Rewe!“

Ein weiterer Kunde suchte ebenfalls vergebens nach Ritter-Sport, aber für ihn schlägt das Thema noch höhere Wellen: „Bin heute wie blöd durch die Supermärkte gelaufen. Nirgends Ritter Sport gefunden! Jetzt weiß ich wieso! Und nicht bloß bei Rewe!“

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Preisverhandlungen zwischen Supermärkten und Lebensmittelherstellern entwickeln. Fest steht, dass einige Preise unbedingt mal wieder sinken sollten und da ist die Hartnäckigkeit im Preisstreit von Rewe vielleicht der richtige Weg…