Rewe-Mitarbeiter packt aus – diese Kunden-Frage nimmt keiner ernst

Der Arbeitsalltag in einem Supermarkt wie Rewe kann schon mal ganz schön öde werden. Schließlich hat man es oft mit den gleichen Tätigkeiten wie Kassieren und Regale einräumen zu tun – und auch der Kontakt mit Kunden bietet wohl stets die gleichen Kuriositäten.

Schon öfters haben Kassierer bei Supermärkten wie Rewe ausgepackt, welche nervigen Angewohnheiten viele Kunden haben (hier mehr dazu lesen). Ein Mitarbeiter offenbart jetzt auf TikTok, über welche Frage sich Rewe-Angestellte oft lustig machen.

Rewe-Mitarbeiter parodiert Kunden

Obwohl der Einkauf bei Rewe und anderen Einzelhändlern etwas ist, was viele Menschen in ihrem Leben wohl sehr oft machen, kann es je nach Filiale trotzdem manchmal zu Verwirrung oder Fragen kommen. Wenn Kunden ein Produkt suchen oder sonst aufgeschmissen sind, sind die Mitarbeiter auf der Fläche gern genutzte Ansprechpartner.

Eine Frage können die Angestellten in Supermärkten wie Rewe aber nicht nachvollziehen, wie Rewe-Mitarbeiter Max, der sich auf TikTok „einfachmaxxx“ nennt, in einem Clip zeigt. In der Sequenz trägt er ein weißes T-Shirt mit Rewe-Logo und sortiert gerade Regale ein, als ihm die „beste Kunden-Frage“ gestellt wird: „Ähm, arbeiten Sie hier?“ Max stammelt daraufhin verwirrt: „Äh, Moment bitte, ich frage mal nach…“

„Das Gesicht von der Kundin – unbezahlbar“

Der TikToker scheint mit seiner Kunden-Parodie einen Nerv getroffen zu haben. In den Kommentaren unter dem Video schildern etliche Supermarkt-Angestellte ähnliche Begegnungen.

„Wurde ich als Kassiererin gefragt“, schreibt eine Frau und packt dazu ein ungläubig schauendes Emoji. „Kriege jeden Morgen die Frage, wenn ich Ware auspacke, wo ich mir denke ‚Hä, sieht man das nicht, auf der Jacke steht doch Ihr Rewe-Team drauf‘?“, berichtet jemand anderes. Einige können die Frage schon nicht mehr ernst nehmen und gestehen: „Ich hab tatsächlich mal ‚Nein‘ gesagt und weiter gearbeitet. Das Gesicht von der Kundin – unbezahlbar“, „Ich sag dann immer ‚manchmal'“, „Ich hab mal aus Spaß ‚Nein‘ gesagt, das Gesicht von dem Kunden werde ich nie wieder vergessen.“

Scheint so, als scheinen aber selbst die überflüssigsten und nervigsten Fragen den Alltag der Rewe-Mitarbeiter ab und zu zu erheitern.