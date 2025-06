Rewe will mit Lidl & Aldi gleichziehen – Kunden wüten! „Blödsinn“

Die Kunden sind hier noch nicht wirklich überzeugt! Seit einigen Tagen werben beinahe alle Supermarkt-Ketten und Discounter mit rapiden Preissenkungen. Den Stein ins Rollen gebracht hat Lidl. Rewe will nun auch mit Karacho nachziehen.

Doch die Verbraucher sehen das etwas anders. Bereits seit einigen Tagen diskutieren User im Netz, ob die Märkte wirklich günstiger geworden sind. Einige gehen nun sogar so weit, dass sie Rewe vorwerfen, da gar nicht mithalten zu können…

Rewe-Kunden sind außer sich

Auf Facebook wirbt der Lebensmitteleinzelhändler ganz stolz für seine Preissenkungsoffensive. „Discount zahlen, Rewe bekommen. Denn wir folgen immer dem günstigsten Preis“, heißt es in einem Beitrag. Die Nutzer sehen das jedoch etwas anders. „Blödsinn, bei den Bauern liegen Aldi und Lidl vorne, bekommen einen besseren Preis im Einkauf, der an die Kunden weitergegeben wird“, schreibt ein aufgebrachter User unter dem Beitrag.

Auch andere sehen das ähnlich. „Mit Tiefpreis werben und gar nicht den tiefsten Preis haben“ oder „Aha, so schnell geht das also auf Knopfdruck, wenn die Konkurrenz die Preise herausfordert. Ich hatte es ja so verstanden, dass der Einzelhandel da kaum noch Spielraum hat, weil doch alles in der Produktion so viel teurer geworden ist?“ schreiben zwei weitere Verbraucher im Netz.

Die Preissenkungen von Rewe, Lidl und Co. stoßen nämlich vor allem in der Agrarbranche auf viel Kritik. So erklärte Hubertus Beringmeier, Präsident des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes (WLV), dass dies ein „völlig falsches Signal“ an Verbraucher sei. „Aus der Perspektive der Produzenten fehlt uns für dieses Vorgehen jedoch jegliches Verständnis“, betonte er. Was er noch dazu zu sagen hat, kannst du hier nachlesen.