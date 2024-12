Rewe: Preis-Explosion droht! Supermarkt warnt

Eine der Führungskräfte von Rewe hat eine dringende Warnung an die Kunden, denn er prophezeit, dass die Preise für Lebensmittel bald deutlich ansteigen werden. Dies liegt vornehmlich an den steigenden Energiekosten, die nicht nur private Haushalte, sondern auch die Supermärkte immens belasten.

Mit dem Ende des Jahres 2024 läuft in Österreich die Strompreisbremse aus, wie „Merkur.de“ berichtet. Dadurch werden mit dem neuen Jahr die Energiekosten in Österreich deutlich steigen, was nicht nur private Haushalte belastet sondern auch große Unternehmen wie Rewe. In Deutschland könnte ein ähnliches Schicksal drohen!

Rewe: Lebensmittelindustrie hat einen sehr hohen Energiebedarf

Schon seit mehreren Jahren steigen die Energiekosten – nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland. Mit dem neuen Jahr 2025 sollen die Kosten jedoch ein neues Hoch erreichen. Zukünftig soll eine Tonne CO₂ keine 45 Euro mehr kosten, sondern 55 Euro. Durch diese Erhöhung von über 20 Prozent steigen auch die Heiz- und Kraftstoffkosten, wie „Merkur.de“ berichtet. Das kann nicht nur für private Haushalte richtig teuer werden, sondern auch für Supermärkte wie Rewe.

In der Lebensmittelindustrie wird sehr viel Energie verbraucht, alleine durch die Herstellung, die Lagerung und den Transport von Lebensmitteln. Marcel Haraszti, Vorstandsvorsitzender der Rewe Group Österreich, erklärt: „Der Lebensmittelhandel ist mehrfach davon betroffen. Nicht nur die Energiekosten in den Märkten steigen, sondern auch jene der Lieferanten.“ Daher betont er: „Werden die Energiepreise mit Anfang 2025 drastisch erhöht, steigen die Energiekosten […] auch entlang der gesamten Lebensmittelkette.“

Gaspreise erreichen ein Jahreshoch

Rewe hat sich bisher nicht dazu geäußert, ob nur in Österreich die Lebensmittelpreise wegen der Energiepreise steigen können oder ob dies auch in Deutschland der Fall sein kann. Jedoch steigen auch die Kosten in Deutschland immer weiter an. Die Gaspreise sind momentan auf ein Jahreshoch gestiegen und Energieversorger planen sogar eine deutliche Erhöhung.

Die steigenden Energiekosten belasten insbesondere die Lebensmittelindustrie immens, weswegen Unternehmen wie Rewe keine andere Wahl haben, als die Kosten an die Verbraucher weiterzugeben. Jedoch sind viele Verbraucher finanziell bereits durch die Inflation belastet. Eine weitere Steigerung der Kosten für Lebensmittel ist für viele private Haushalte kaum noch tragbar.