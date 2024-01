Rewe-Kunden müssen zweimal hinsehen – plötzlich steht ER vor ihnen

Wer kennt es nicht: Man hat sich nach dem Arbeitstag bereits in seine Jogginghose geworfen, doch dann fällt einem siedend heiß ein: Man hat ja kaum noch was im Kühlschrank. Nicht selten treffen Kunden dann die Entscheidung, mal eben in Schlabberklamotten zum nächsten Rewe zu schlendern.

Vielleicht sollten sie sich das künftig aber noch mal gut überlegen. Denn nicht selten läuft man Gefahr, ausgerechnet, wenn man sich für den Gang zu Rewe im Jogginglook entschieden hat, jemand Bekanntes vor Ort zu treffen. Aktuell konnten Kunden einer Supermarkt-Filiale sogar einem waschechten ARD-Star begegnen.

Moderator bei Rewe-Filiale gesichtet

Ausgerechnet Kai Pflaume wurde kurz vorm Jahreswechsel bei seinem Rewe-Einkauf gesichtet. Einen Beweis dafür lieferte der „Wer weiß denn sowas?“-Moderator höchstpersönlich in seiner Instagram-Story. In welcher Filiale er genau unterwegs war, lässt sich laut „HNA“ nur mutmaßen. Demnach könnte sich der 56-Jährige in einer Münchner Filiale mit neuen Lebensmitteln eingedeckt haben, denn dort ist er zuhause.

Seine Outfit-Wahl dürfte vielen Jogging-Hosen-Fans aber das Herz aufgehen lassen. Denn ausgerechnet im Jogging-Anzug ließ sich der TV-Moderator in der Rewe-Filiale blicken. Und das aus gutem Grund, wie er in seiner Story berichtete.

Star verkündet irre Pläne

Denn wie der ARD-Star zwei Stunden später verkündete, war er kurz nach seinem Einkauf zu einer Laufrunde aufgebrochen. Kurz vorm Jahreswechsel packte Pflaume nämlich noch mal die Motivation. So wollte er zehn Kilometer joggen, damit er an Silvester „auch gut in Form“ wäre. Satte 2.300 Kilometer soll Kai Pflaume allein im Jahr 2023 zurückgelegt haben, berichtet „HNA“.

Vielleicht motivieren diese Aussagen auch den ein oder anderen Rewe-Kunden. Denn wer schon in seiner Jogginghose zum Einkauf lostigert, der könnte danach ja tatsächlich eine Sportsession einlegen, bevor es dann wieder auf die Couch geht.