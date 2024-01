Rewe-Kunde mit irrem Angebot – „Verkaufe meine Schwiegermutter“

Es gehört zu unser aller Alltag dazu: Lebensmitteleinkauf bei Rewe, Edeka und Co.. Meistens passiert dabei nichts Ungewöhnliches: Wir gehen rein, kaufen ein und verschwinden wieder. Doch das ein oder andere mal kam es dann doch vor, dass man skurrile Geschichten miterlebt.

So ist es zumindest diesem Kunden bei Rewe passiert. Auf dem Weg in den Supermarkt begegnet ihm ein Schild, das so einige zum Schmunzeln bringen könnte.

Kunde von Rewe mit ungewöhnlichem Angebot

Das „Gesucht.Gefunden“ Pinboard in den Rewe-Filialen ist für manche Kunden eine wahre Fundgrube. Hier können alte Möbel verkauft, Nachhilfe angeboten und Schnäppchen ergattert werden. Doch ein Rewe-Kunde hat sich mit einem ganz besonderen Verkaufsangebot hervorgetan. „Ich verkaufe meine Schwiegermutter, sie nervt“, steht auf dem Zettel, dessen Foto auf X gepostet wurde.

Auch interessant: Kaufland, Rewe und Co.: Schoko-Produkt sorgt für unnötige Verwirrung – „Müssen lesen können“

Auch der Preis steht schon fest: „350€ Verhandlungsbasis“ steht darunter. Die Nutzer auf X sind amüsiert. „Der Anbieter braucht dringend ein Verkaufstraining“, schreibt einer mit einem lachenden Emoji dahinter. Ganz ernst gemeint war das Verkaufsangebot sicher nicht, denn die Kontaktdaten fehlen auf besagtem Zettel. Aber ein bisschen Frust steckt sicher dahinter: Schließlich hat jedes Schild eine Geschichte.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nicht der erste Zettel, der für Aufregung sorgt

Doch nicht nur das Schild mit dem Kaufangebot bewegte die Kunden. Im Internet kursierte ein weiteres Foto eines Schildes einer Rewe-To-Go-Filiale, das für viel Gesprächsstoff sorgte. „Jetzt habt ihr Pech gehabt!!!“, war darauf zu lesen. Es richtete sich direkt an die Diebe, die in der Filiale geklaut hatten. „Sehr gute Videoaufnahme vorhanden. Anzeige ist auch raus!“, steht dort ebenfalls. Auf Reddit haben die Nutzer über das besagte Schild diskutiert. In diesem Artikel kannst du mehr über das Schild an die Diebe lesen.

Das könnte dich auch interessieren:

Ob der Rewe-Kunde mit seinem Verkaufsangebot an die Schwiegermutter Erfolg hatte, darf bezweifelt werden. Zu gerne würde man den Grund hinter dem Schild erfahren. Schließlich ist das altbekannte Schwiegermutter-Problem für Außenstehende immer wieder unterhaltsam. In diesem Fall wird es aber wohl ein Rätsel bleiben.