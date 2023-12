Rewe ätzt gegen Kunden: „Jetzt habt ihr Pech gehabt“

Beim Einkauf in den Supermärkten von Rewe, Lidl und Co. werden wir als Kunden immer wieder mit den verrücktesten Schildern konfrontiert. Sei es der Verweis auf die berühmte „haushaltsübliche Menge“ oder Hinweisschilder auf Mogelpackungen, die die Kunden bereits irritierten (wir berichteten hier): Supermärkte lassen sich gerne immer wieder etwas Neues einfallen.

In den vergangenen Tagen gab es vor allem ein Aushängeschild bei Rewe, das die Kunden bewegte. Im Internet wird schon fleißig dikutiert.

Rewe ärgert Kunden mit diesem Schild

„Jetzt habt ihr Pech gehabt“, ist der erste Satz, der mit drei Ausrufezeichen dahinter dem Kunden in einer Rewe-Filiale entgegenschlägt. Und weiter: „Jetzt ist alles weg. Sehr gute Videoaufnahme vorhanden. Anzeige ist auch raus!“. Diese Worte stehen schwarz auf weiß auf einem Schild in einem leeren Regal des Supermarktes. Das ungewöhnliche Hinweisschild wurde auf der Plattform Reddit geteilt und sorgte bei den Usern für reichlich Gesprächsstoff.

Offenbar haben sich mehrere Kunden an den Produkten im Regal bedient, ohne zu bezahlen und ohne zu wissen, dass der Supermarkt über Kameras verfügt. Welche Produkte genau gestohlen wurden, ist auf dem Bild nicht zu erkennen.

„Irgendwie habe ich Zweifel“

Natürlich wurde in den Kommentaren unter besagtem Post schon fleißig diskutiert. Während die einen das Schild einfach nur amüsant finden und über das Diebesgut diskutieren, so haben andere ihren Zweifel an der Wahrheit der Aussage. „Es gibt m.E. nichts unglaubwürdigeres als dieses „Wir haben Beweise auf Video“ […] vielleicht gibt’s hier wirklich Aufnahmen. Aber irgendwie habe ich Zweifel“, schreibt eine Userin. Doch der Urheber des Fotos antwortet prompt: „Das ist ein Rewe bei einer Aral Tankstelle. Ich denke die haben ganz viele Kameras, also ich schätze, die haben wirklich gute Aufnahmen.“

Ob es nun eine Videoaufnahme gibt oder nicht: Das Schild hat für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Diebstahl in einem kameraüberwachtem Supermarkt ist in jedem Fall keine besonders kluge Idee.