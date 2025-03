Rewe, Kaufland & Co: Pfandbon vergessen? Wenn Kunden nicht aufpassen, ist das Geld für immer weg

Das passiert jedem mal: Da hat man das Pfand extra schon zusammengesammelt und zu Rewe, Kaufland oder einem anderen Supermarkt hingeschleppt und dort in den Automaten getan – und dann vergisst man an der Kasse, den Pfandbon abzugeben. Erst zu Hause fällt der Groschen, doch dann will man nicht noch mal losstiefeln.

Aber kein Problem, du kannst den Pfandbon auch einfach beim nächsten Einkauf bei Rewe, Kaufland & Co. vorzeigen. Doch wenn du diesen Fehler machst, kriegst du dein Geld trotzdem nicht zurück.

Rewe, Kaufland & Co: So lange können Pfandbons abgegeben werden

Manch einer steckt den Pfandbon gleich ins Portemonnaie, in die Hosentasche, hält ihn die ganze Zeit über fest oder legt ihn unbedacht in den Einkaufswagen. Jeder hat seine Methode, doch trotzdem kann es mal passieren, dass man am Ende vergisst, den Zettel abzugeben.

Wichtig ist jetzt nur, den Fehler nicht zu oft zu machen und den Bon über einen zu langen Zeitpunkt hinaus zu vergessen. Denn auch ein Pfandbon hat ein Ablaufdatum. Grundsätzlich ist er drei Jahre gültig – mehr als genug Zeit, um es noch mal in denselben Markt zu schaffen. Doch ist er nicht mehr lesbar, war es das mit dem Pfandgeld.

Rewe, Kaufland & Co: Vermeide diesen Fehler!

Genau wie der Kassenbeleg auch kann der Pfandbon mit der Zeit verblassen oder aufgrund schlechter Lagerung verdrecken und unleserlich werden. Besonders Wärme kann diesen Prozess beschleunigen. Liegt der Bon etwa im Auto oder steckt über längere Zeit in der Hosentasche und zerknüllt dann noch, können die Kassierer den Barcode darauf nicht mehr scannen und du bekommst dein Geld nicht zurück.

Lediglich ein sichtbarer Zahlencode kann dir dann noch helfen. Der kann mitunter manuell an der Kasse eingegeben werden. Wie „Chip“ berichtet, kommt es jedoch regelmäßig vor, dass Bons nach drei Monaten aus dem Kassensystem gelöscht werden. Auch dann klappt es nur noch mit dem Zahlencode. Wenn man dann als Kunde freundlich bleibt, sollte man sein Pfandgeld dennoch zurückerhalten.