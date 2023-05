Rewe, Kaufland und Co.: Kunden entdecken böse Fehler auf Kassenbons – und senden diese Warnung

Schnäppchenjäger aufgepasst! Denn auch, wenn Preise für Produkte im Supermarkt wie Rewe oder Discounter wie Aldi oder Lidl runtergesetzt werden, so tauchen diese zum Teil nicht auf dem Kassenzettel auf.

Viele Kunden frustriert das, nicht selten zeigen sie ihren Groll in den Sozialen Netzwerken. So geschehen auch bei einer Kaufland-Kundin aus Leverkusen. In ihrem Facebook-Posting richtet sie ihre Warnung auch an mögliche, zukünftige Einkäufer.

Rewe, Kaufland und Co.: „Sei bitte vorsichtig“

Viele Kunden wollen ihn nach dem Bezahlen gar nicht haben, andere heben ihn für die eigene Buchhaltung auf, wieder andere behalten ihn, um zu kontrollieren, ob der Kassierer auch alles richtig gemacht hat. Letzteres trifft wohl auch auf die besagt Kundin von Kaufland in Leverkusen zu.

In einer öffentlichen Facebook-Gruppe warnt sie deshalb: „Sei bitte vorsichtig beim Einkaufen im Kaufland Leverkusen.“ Hintergrund: Die irische Butter der Eigenmarke sei bei Kaufland im Angebot, kostet anstelle von 2,49 Euro lediglich 1,49 Euro. Doch der reduzierte Preis sei auf dem Kassenbon nicht aufgetaucht, berichtete „tz.de“. Die Kaufland-Kundin beschwert sich daraufhin öffentlich: „Habe 1€ mehr pro Stück bezahlt“.

Rewe, Kaufland und Co.: Das sollten Kunden beachten

Die aufmerksame Kundin reklamierte den Fehler und bekam ihr Geld zurück. Auf dem Kassenzettel, dessen Echtheit nicht bestätigt ist, ist ebenfalls zu sehen wie der ursprüngliche Preis von 2,49 Euro durchgestrichen und der reduzierte Preis von 1,49 Euro handschriftlich daneben geschrieben wurde.

Auch interessant:

Der Hinweis der Kaufland-Kundin ist schon etwas älter, stammt vom 9. Februar. Doch Fehler auf Kassenbons und beim Bezahlen können immer wieder passieren. Supermarkt- und Discounter-Kunden sollten deshalb ihren Bon nach dem Einkauf auf Fehler checken. So können diese sich Geld, das gegebenenfalls zu viel gezahlt wurde, vom Händler zurückholen.