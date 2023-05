Rewe: Kunden senden deutliche Botschaft – Supermarkt muss reagieren

Wer seinen Wocheneinkauf erledigen will, der ist bei Rewe oft an einer guten Adresse. Der Supermarkt gehört zu den beliebtesten in Deutschland.

Um seine Kunden zu binden und immer wieder Neues zu bieten, entwickelt sich Rewe selbst immer weiter. Ein relativ neues Angebot kommt bei den Kunden offenbar so gut an, dass der Supermarkt nun reagieren muss.

Rewe: Angebot wird ausgebaut

Wie die „Lebensmittel Zeitung“ berichtet, will die Kette sein Click-&-Collect-Angebot weiter ausbauen. Wer diesen Service nutzt, kann seinen Warenkorb bequem online von Zuhause aus bestellen, zum Markt fahren und dort alles einsammeln.

++ Lidl-Kunden platzt der Kragen – schuld ist diese heftige Entwicklung ++

Ewiges Suchen in den Gängen des Supermarktes und Warten an der Kasse gehören damit der Vergangenheit hat. Bisher gab es deutschlandweit rund 1.700 solcher Stationen. Meist sind diese in richtige Märkte von Rewe integriert.

Neue Automaten

Nun sollen aber auch mehr Abholstationen geschaffen werden, die losgelöst von anderen Märkten sind. Solche Stationen im Automatenformat gab es bisher nur vereinzelt. Gerade in Innenstädten will Rewe diese in Zukunft vermehrt einsetzen.

Das hat auch damit zu tun, dass Filialen in Städten meist deutlich kleiner sind und der Platz für Abholtheken innerhalb der Läden fehlt. Die Automaten sollen Abhilfe, sodass das beliebte Click & Collect auch in die Innenstädte kommt.

Rewe: Hier könnten bald Automaten stehen

Solche Automaten hätten den Vorteil, dass sie quasi überall aufgebaut werden könnten: auf Parkplätzen, neben Wohnanlagen oder an Tankstellen – ähnlich wie Packstationen der DHL.

Weitere Neuigkeiten liest du hier:

Zudem setzt Rewe auch darauf, selbstständige Marktleiter zu unterstützen, den Service in ihren Filialen anzubieten. So stehen unter anderem Einrichtung der Technik oder die Schulung der Mitarbeiter auf dem Programm.